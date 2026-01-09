Logo de telecincotelecinco
Carlos Lozano se acuerda de Laura Madrueño en su regreso de la televisión como concursante de 'GH DÚO'

Carlos Lozano hace referencia a Laura Madrueño en su regreso a la televisión, en medio de su encuentro con Cristina Piaget
Carlos Lozano y Cristina Piaget se encuentran en 'GH DÚO'.. Telecinco.es
Carlos Lozano ha vuelto a la televisión cuatro años después y lo hace como concursante de 'GH DÚO', lo hace como pareja de Cristina Piagnet, a la que conoce desde hace muchos años y con la que revelaba a Jorge Javier Vázquez si tuvo algo más que amistad hace años.

El que fuera modelo y presentador aclaraba que llega con muchas ganas a este reality después de haber estado tanto tiempo lejos de la pantalla. Cuando salía de la misteriosa caja, Carlos Lozano dejaba completamente sorprendida a la que va a ser su compañera de concurso.

Momento en el que Jorge Javier Vázquez le decía unas primeras palabras: "Bienvenido a 'GH DÚO', más de cuatro años alejado de la televisión, ¿dónde te has metido?" Y este, completamente emocionado con su vuelta, hacía referencia a Laura Madrueño en este momento, haciendo el característico saludo de la presentadora cuando conecta en las galas de 'Supervivientes': "Vámonos, me voy a hacer un 'Madrueño', buenas noches, Jorge".

Tras esto, mantenía una palabras con el presentador, al que explicaba que dudó si participar o no en el reality, pero terminó tomando la decisión de entrar en la casa: "Me hacía falta un respiro, pero cuando hablé con 'Gran Hermano' de nuevo, vi al equipo... dije: 'Vamos para adelante".

Pero esto no era todo, con su entrada sorprendía a Carmen Borrego y a Belén Ro. Siendo con esta última con la que recordaba que llegaron a tener un "tonteo" en el pasado y la que opinaba sobre su entrada en el concurso: "Me cae muy bien, pero luego tiene su punto insoportable, eso lo sabemos todos".

