La astróloga defiende a Belén Rodríguez, concursante de GH DÚO, resaltando que sorprenderá con todas sus facetas dentro de la casa

Con el arranque de la nueva edición de ‘GH DÚO’, uno de los vínculos que ha salido a la luz es el de Esperanza Gracia y Belén Rodríguez. La astróloga, conocida por su labor en los medios y por sus predicciones, ha sido una presencia constante en la vida de Belén durante los últimos años, especialmente en los momentos más difíciles que ha vivido la colaboradora televisiva. Ambas comparten una amistad profunda, como han demostrado en redes sociales y apariciones públicas en las que Esperanza ha mostrado admiración, cariño y apoyo incondicional a Belén, tanto personal como profesionalmente.

La entrevista a Esperanza Gracia y sus palabras sobre Belén Rodríguez

Antes de que Belén pusiera un pie en la casa más famosa de la televisión, Esperanza Gracia accedió a una entrevista donde habló con conocimiento de causa sobre cómo será la participación de su amiga. La vidente no se privó de resaltar la complejidad de la colaboradora. ¿Qué faceta de Belén Ro va a sorprender dentro de la casa? “Todas”, aseguró con rotundidad. “Es que no tienen ni idea la gente de cómo es, es súper divertida, súper frágil… Es que todas, todas”. Para Esperanza, Belén posee múltiples matices que el público no ha visto plenamente y que podrá mostrar en el contexto de una convivencia intensa como la de ‘GH DÚO’.

Sobre el último mensaje que le envió antes de entrar en la casa, la vidente habló con humor y afecto: “Que no me ponga más nerviosa a mí de lo que estoy”, afirmó, recordando la emoción y el cariño con los que vivió los preparativos de su amiga para esta experiencia televisiva.

La entrevistada también reflexionó sobre si la historia personal de Belén podría afectarle dentro del concurso. “Bueno, le puede pasar factura… Un tema de salud es lo único porque ella está todavía bajo mínimos”, explicó, en alusión a los retos médicos y personales que Belén ha afrontado en los últimos años. Sin embargo, Esperanza confía plenamente en la fortaleza de su amiga y en que cualquier obstáculo será superado con determinación.

Si tuviera que resumir la presencia de Belén Ro en un titular, la astróloga no dudó: “Ha merecido la pena conocer a la persona”, destacando la riqueza humana detrás de la figura mediática. Para ella, Belén no solo tiene el potencial de convertirse en una de las grandes protagonistas, sino que “ya es la protagonista”, gracias a su conocimiento y pasión por los realities, algo vivido desde siempre y que ahora, por fin, experimenta desde dentro.

Sobre el tipo de concursante que espera que sea, Esperanza lo resumió en una sola frase: “Todo. Estratega, divertida, con muchas versiones de sí misma”, aunque advirtió que su fragilidad emocional también será un aspecto interesante a observar en la nueva casa de Las Tablas.