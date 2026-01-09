Manuel González y su hermana Gloria o Carlos Lozano han sido algunos de los concursantes que se han revelado durante la gala de hoy

Las palabras de María ‘La Jerezana’ sobre Carmen Borrego en ‘GH DÚO’: "Es de verdad, cercana, muy cariñosa"

Esta noche los fans del reality más emblemático de la televisión española han podido calmar sus ansias de un nuevo formato: ya ha tenido lugar la primera gala de 'GH Dúo', el esperado estreno de la cuarta edición del programa de convivencia más famoso de la televisión que combina parejas, estrategia y relaciones puestas al límite. Telecinco ha puesto en marcha su nuevo prime time con un programa diseñado para recuperar la esencia y el magnetismo de una marca que marcó a toda una generación de espectadores a principios de los 2000.

La gala inaugural prometía ser una noche histórica, con la presentación oficial de todos los concursantes - pues solo se conocían unos pocos - ante el público y la audiencia, y la apertura de las puertas de la casa donde se vivirán las próximas semanas de convivencia intensa. Al igual que en ediciones previas —como el estreno de ‘Gran Hermano 20’, que se vivió como una auténtica fiesta con feria, música y emoción desbordada—, se espera que este primer programa esté cargado de momentos inolvidables, nervios y sorpresas que marcarán el pulso de lo que está por venir.

Jorge Javier Vázquez, una de las caras más reconocibles de Mediaset, ha vuelto a ponerse al frente de las galas de los jueves para conducir la apertura del concurso con su habitual mezcla de energía, espontaneidad y guiños a la audiencia. Junto a él y en el plató número 6 han estado las dos exganadoras del reality, Lucía Sánchez que se hizo con el premio en 2024 y María Jesús Ruiz que ganó la primera edición de este formato en 2019.

El presentador ha revelado una de las grandes sorpresas de la noche, solo habrá una zona habitable y confortable de la casa, una suite que solo algunos privilegiados podrán habitar recuperando así la verdadera esencia del programa. Entre los nuevos concursantes que hemos descubierto durante la noche están Manuel González, que concursará junto a su "vieja amiga", y Carlos Lozano que será pareja de Cristina Piaget.

Lucía Sánchez, ganadora de la edición de 2024, mira atrás para compartir en exclusiva con esta web y con los espectadores la razón que la llevó a alzarse con la victoria hace ya dos años y qué cree que debería saber los concursantes que han entrado hoy a la casa.

Con la sinceridad que la caracteriza, la influencer recuerda que su autenticidad fue clave para conectar con la audiencia: "Lo que siempre conecta con el público de mí es que soy muy natural en mi manera de ser que la gente se identifica mucho conmigo porque sigo siendo la misma que hace casi seis años que salió de la peluquería"

En relación a cómo la victoria la ha cambiado menciona que el premio no fue lo que le hizo cambiar de vida, sino por la meditación que hizo sobre su vida dentro de la casa.

