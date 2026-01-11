La exmiss España ha recordado con cariño su paso por el concurso y ha destacado el cariño que recibió por parte de la audiencia

María Jesús Ruiz se convirtió en una de las figuras más recordadas de 'GH DÚO' desde su participación en la primera edición del reality show de Telecinco. A pesar de entrar como una concursante controvertida, con conflictos constantes con varios de sus compañeros y opiniones divididas entre el público, logró alzarse con la victoria en 2019 tras imponerse en la final a Kiko Rivera y otros 15 participantes, en un resultado decidido por la audiencia tras más de tres meses de convivencia en la casa de Guadalix de la Sierra.

La victoria de María Jesús, exmiss España, no estuvo exenta de polémica: dentro de la casa protagonizó enfrentamientos muy comentados con otros concursantes y momentos intensos en directo, pero precisamente esa mezcla de sinceridad sin filtros y vulnerabilidad conectó con una parte importante de la audiencia. En la final, visiblemente emocionada, dedicó su triunfo a su madre y a sus hijas, agradeciendo el apoyo que le permitió conquistar el maletín de premio pese a los ataques y críticas que recibió durante la edición.

Las sinceras palabras de María Jesús Ruiz sobre su experiencia en 'GH DÚO'

En una reciente entrevista con motivo del estreno de la cuarta edición de 'GH DÚO', María Jesús compartió cómo vivió esa experiencia única: “Mi ‘GH DÚO’ fue súper intenso”, afirmó, recordando que siempre quiso dejar claro que había actuado con honestidad y poniendo toda su energía en el concurso. Para ella, el verdadero triunfo fue el cariño y la conexión con el público, algo que considera imborrable porque se sintió plenamente ella misma dentro de una convivencia extremadamente difícil. Además, reconoció que en muchos momentos de la convivencia “se sintió muy sola”, una vivencia que, según explicó, sólo puede entender quien ha estado dentro de la casa.

Sobre la percepción que la gente tenía de ella antes de entrar, María Jesús aseguró que el formato permite mostrar la esencia de cada concursante, tanto lo mejor como lo peor, y que su paso por el reality sirvió para que personas que la consideraban superficial la conocieran de verdad.

Cuando reflexionó sobre qué le diría a su yo del pasado, afirmó que “volvería a arriesgarlo todo y seguiría siendo auténtica”, porque solo despojándose del miedo se puede “conquistar de verdad el corazón de la gente”.

Finalmente, dio consejos para nuevos concursantes: que no teman las nominaciones ni el qué dirán, “porque el miedo es lo que realmente puede matar” una participación en un reality donde al final, la audiencia decide. La huella de María Jesús en 'GH DÚO' sigue siendo un referente para muchos seguidores del formato, especialmente por la intensidad emocional que aportó y por cómo supo transformar esa intensidad en victoria.