Una manzana ha sembrado la discordia por completo en la casa, después de que los concursantes fueran avisados de que no podían coger comida de la suite y Cristina Piaget "robase" una manzana perteneciente a esta estancia privilegiada de la casa, habitada por el trío formado por Manuel, su hermana Gloria González y Anita Williams. Pues bien, durante el estreno de la gala de 'GH DÚO' este domingo, presentada por Ion Aramendi, la modelo ha podido aclarar todo generando alguna que otra disputa en directo y con el presentador de Telecinco mostrándose muy tajante con la concursante después de no haber pasado ni siquiera cinco días desde el estreno del reality y que ya haya una infracción en una prueba, lo que ya ha adelantado este que desembocará en una inminente sanción el próximo jueves.

Pero antes de eso ha sido Cristina Piaget quien ha destapado qué ocurrió al detalle: "Comí unos condes que tenían mucha fibra una sola vez. Nos venía muy bien... la verdad que entré muy cansada y cuando nos explicaron las normas, pensaba que había nivel de castigo. Pensaba que si entraba a la sala VIP se penalizaba más que en el almacén y supuse que esos condes eran parte de nuestro desayuno y dije: 'Bueno...'".

Ion Aramendi, tajante tras la explicación de Cristina Piaget

Ion Aramendi, ante las palabras de la concursante, se ha mostrado tajante: "Entiendo Cristina que no entendiste muy bien las normas, pero las interpretaste como te dio la gana, ¿no?".

La top model ha mencionado a su pareja en 'GH DÚO' Carlos Lozano asegurando que él le había dicho esta misma mañana lo mismo que le estaba diciendo al presentador: "No me lo invento yo, me lo ha dicho él... es mi primer reality", ha dicho, alegando a su poca experiencia en concursos de este tipo. Algo que ha parecido no valerle al resto de concursantes, que ante estas últimas palabras han saltado contra ella.