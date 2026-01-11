Pedro Jiménez 11 ENE 2026 - 22:33h.

El jinete reaparece en televisión y responde a la pregunta de Ion Aramendi: "¿Has tenido algún lio con alguna concursante?"

GH Dúo, en directo: Cuentas pendientes

'GH Dúo: Cuentas pendientes' ha arrancado este domingo con Ion Aramendi como director de orquesta y con media hora de contenido express en Mediaset Infinity antes de su emisión en Telecinco. Y también con confesiones inesperadas que nos han dejado con la boca abierta. Y es que en un momento dado, Ion Aramendi se ha dirigido a Álvaro Muñoz Escassi, quien ha reaparecido de nuevo en plató, para preguntarle si ha tenido "algún rollo" con alguna concursante actual del reality de Telecinco.

El jinete se ha reído de manera nerviosa. "Dime que sí, que confío en ti todo el rato", le ha dicho el presentador de Telecinco. "Todavía no", ha bromeado el exnovio de Sheila Casas. Un Álvaro Muñoz Escassi que ha confesado que Carlos Lozano, concursante estrella de esta edición de 'GH DÚO', es su favorito: "Creo que lo está haciendo muy bien. No sé si aguantará y tendrá tanta paciencia todo el tiempo...".

Álvaro Escassi confiesa su concursante actual favorito

Posteriormente, Escassi ha señalado que también le hace "mucha ilusión" ver a Anita Williams dentro de la casa de Tres Cantos, con quien coincidió en 'Supervivientes 2025' cuajando con ella una gran relación: "Le tengo mucho cariño, incluso después del programa", ha dicho el televisivo, tras lo que ha aclarado que con ella "no ha tenido nada" ante la pregunta de Ion Aramendi sobre si con ella, en concreto, alguna vez había pasado algo.

Más adelante, Ion Aramendi ha adelantado alguna de las preguntas que se han hecho los concursantes en una de las pruebas de 'GH DÚO' de este domingo, desencadenando en una confesión inesperada de Álvaro Escassi.

Y es que una de esas preguntas de los concursantes ha girado en torno a que alguien ha hecho "el amor en una cabina de teléfono", ante lo que Escassi ha pronunciado un seguro: "¿Quién no ha hecho el amor en una cabina de teléfono?". Ante la curiosidad de todos los presentes en plató, el jinete ha señalado que en su caso, "no había cabina, solo había un teléfono", provocando todo tipo de reacciones en plató.