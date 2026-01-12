Ana Carrillo 12 ENE 2026 - 14:02h.

Almudena y Claudia, compañeras de Sandra Barrios en 'La isla de las tentaciones', han opina sobre su fichaje por 'GH DÚO'

Montoya opina sobre Anita Williams y Manuel González en 'GH DÚO': "Quiero hacer un comunicado y es que..."

Compartir







Ion Aramendi ha anunciado en 'GH DÚO: Cuentas Pendientes' que Sandra Barrios, que saltó a la fama gracias a su participación junto a Juanpi Vega en 'La isla de las tentaciones 9', va a entrar en la casa de Tres Cantos como concursante oficial el próximo jueves 15 de enero.

Sandra ha estado presente en plató este primer domingo del reality para confesar que está muy nerviosa pero también muy ilusionada por vivir la experiencia de 'la vida en directo'. "Yo no confío en nadie, pero todo pasa por algo", le ha confesado al presentador, que le ha recordado que en 'GH DÚO' se concursa en dúo o en trío, por lo que no será la única que entre en la casa.

La gaditana ha asegurado que no le gustaría entrar con nadie, sino participar a solas, aunque también ha añadido que "por ahora" pretende "darle una oportunidad a todo el mundo". Lo que no ha podido aclarar es su situación sentimental actual, que descubriremos esta semana gracias a la emisión en Telecinco del reencuentro cuatro meses de 'La isla de las tentaciones 9'.

Sus compañeras del programa presentado por Sandra Barneda han reaccionado al fichaje de la joven de 23 años. Almudena Porras, a la que está muy unida, ha compartido un story en el que se le escucha vitorear a la televisión al ver a su amiga aparecer en plató y en el que ha escrito un mensaje en el que deja claro que le encanta que participe en 'GH DÚO': "¡Vamos! Aquí estaré para apoyarte, mi niña. Eres mi ganadora, ¡a por todas!".

Claudia Chacón también ha celebrado el fichaje de Sandra Barrios por el reality de Telecinco: "Vas a ser la mejor de todas, te lo mereces y nos vamos a reír tanto contigo, aquí estaremos votándote como locas". En los comentarios de la publicación de la cuenta oficial del programa, Helena Arauz ha afirmado que la gaditana es su ganadora, algo que ha secundado Nieves Tristán. Andrea Canel ha añadido que cree que su amiga "se los va a comer a todos".

'GH DÚO', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casa de 'GH DÚO' a través de nuestro minuto a minuto y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: