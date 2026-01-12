Patricia Fernández 12 ENE 2026 - 02:05h.

Belén Rodríguez habla con Carlos Lozano y Anita Williams sobre esta posible atracción entre ellos

Después de los primeros días de convivencia en la casa de Tres Cantos, Belén Rodríguez se ha dado cuenta de que puede haber 'feeling' entre dos de sus compañeros, la que se lo contaba a Carmen Borrego: "Veo rollo entre Carlos y Anita".

Pero esto no se quedaba aquí, después de tener este pensamiento, Belén no dudaba en preguntarle por esto a Carlos Lozano: "Veo atracción entre Anita y tú". Algo que el concursante no negaba: "Hay un 'feeling', pero no... el amor surge. Ten en cuenta que yo soy muy mayor, tiene 26 años, ¿no?"

Algo con lo que Carmen Borrego y Belén Rodríguez no estaban de acuerdo: "El amor no tiene edad". Momento en el que él les recordaba que "lleva cuatro años y medio sin nadie" en su vida a nivel amoroso, aunque tiene claro que no se cierra a nada cuando Belén le preguntaba "si va a tirarle los trastos": "Me dejaré llevar, si un día nos tumbamos un rato y charlamos... pues no sé". Lo que hacía reaccionar a la hija de María Teresa Campos: "Uy, qué rápido vas".

El detalle que hace creer a Belén Ro que Anita siente atracción por Carlos Lozano

Tras esta conversación, Belén Ro comentaba esto con su compañera: "A Carlos siempre le han gustado jóvenes, sería una pareja bombazo". Lo que también comentaba en el confesionario: "Sería un bombazo para todos los programas. Ha habido un detalle hoy decisivo, Anita que tiene una 'suite' con tras camas estupendas se ha venido al camastro de al lado de Carlos".

Además, Belén Rodríguez no dudaba en lanzar este pensamiento delante de Anita cuando estaba con Carlos Lozano: "Hacéis una pareja estupenda". Lo que hacía reaccionar a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9': "Sí, vamos, estupendísima. A mí dejadme de rollos". Pero esto no hacía cambiar de opinión a la colaboradora, como reflexionaba en el confesionario: "Te digo que antes de que acabe el programa se dan un beso, o a lo mejor no, pero que se declaran, esto va a ir in crescendo".