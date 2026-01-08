Así han sido los reencuentros entre las parejas y los solteros de 'La isla de las tentaciones 9'

Andrea y Mara, protagonistas tras la inesperada decisión final de Juanpi y Sandra en su hoguera final de 'La isla de las tentaciones 9': "Quiero pensar en mí"

Compartir







La experiencia de todos los participantes ha llegado a su fin tras las hogueras finales de las parejas. Cada uno de ellos ha escogido su camino para abandonar 'La isla de las tentaciones 9', pero ¿Qué ha sido de las parejas y sus tentaciones? Cuatro meses después se enfrentan a un reencuentro en la que tendrán que resolver sus cuentas pendientes después de su experiencia en el programa.

Las chicas y los chicos se enfrentarán a sus cuentas pendientes y tendrán que resolver todas las dudas y las preguntas que se han quedado en el aire. La tensión vivida en 'La isla de las tentaciones 9' estalla en el próximo capítulo con nuevas tramas. Rodri y Helena se verán las caras con Barranco y Olatz, después de que la madrileña abandonara la experiencia de la mano del catalán.

Mayeli y Álvaro, después de su expulsión disciplinaria y la noticia de su embarazo, se tendrán que ver las caras con Érika y responderán a todas las preguntas. Además, Sandra y Juanpi protagonizarán un momento cargado de gritos en los que ambos estallarán en una discusión sin precedentes, poniendo en un aprieto a la presentadora, Sandra Barneda, que tendrá que mediar entre ellos.

Claudia se enfrentará a su exnovio, Gilbert, y a Mari tras sacar nuevas informaciones tras su paso por esta experiencia. Tal ha sido el nivel de gritos que Sandra Barneda ha tenido que intervenir, expulsando a la mallorquina. Gerard también ha llegado a este encuentro cuatro meses después con nuevas informaciones.

Por su parte, Almudena se ha enfrentado al que fuera su pareja, Darío, y a la tentación favorito el malagueño, Cristina. Finalmente, Darío ha confesado que ha mantenido encuentros con dos personas de 'La isla de las tentaciones 9'. ¿Quiénes serán las chicas con las que ha estado él? ¿Solucionarán los conflictos que han protagonizado las parejas con las tentaciones? ¿Cuáles serán las nuevas informaciones después de cuatro meses? Descúbrelo todo en la recta final de 'La isla de las tentaciones 9', el próximo lunes en Telecinco.