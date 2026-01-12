Patricia Fernández 12 ENE 2026 - 00:01h.

Ion Aramendi, tajante con Cristina Piaget en 'GH DÚO' tras aclarar por qué se saltó las normas en una de las pruebas: "Lo interpretaste como te dio la gana"

En medio de la tensión en directo durante la gala de 'GH DÚO: Cuentas pendientes', en la que quedaba latente que la casa está dividida después de lo ocurrido con Cristina Piaget con la comida y que conllevará una sanción, como bien les comunicaba Ion Aramendi, se producía un fuerte encontronazo entre Carlos Lozano y Sonia Madoc.

Aunque Cristina Piaget aseguraba que había cogido comida de la 'suite' que ocupa el trío de Manuel, Anita y Gloria sin querer, algo que no podía, esto generaba conflicto durante la gala del domingo de 'GH DÚO' y, mientras Ion Aramendi intentaba conocer la opinión de algunos concursantes sobre esto, Carlos Lozano estallaba con su compañera Sonia Madoc.

Carlos Lozano, a Sonia Madoc: "Está hablando el presentador"

"Está hablando el presentador", decía un Carlos Lozano al ver que Sonia seguía hablando sobre lo ocurrido con Cristina mientras Ion Aramendi intentaba dar paso a Antonio Canales y, al ver que esto no cesaba, el concursante saltaba de su asiento del sofá muy cabreado para dirigirse a ella: "Tú a mi no me mandes callar, si te están diciendo que te calles, te callas".

"Tú a mí no me chilles, ten educación y sé un caballero, que yo te trato muy bien", respondía visiblemente cabreada la cantante y esto generaba un tensísimo momento entre ambos: "No me chilles tú, solo te he dicho que dejes a ese señor hablar".

Al ver lo que se había generado en el salón en medio del directo, 'El Súper' pedía calma: "Por favor, nos sentamos, Carlos". Pero no cesaban los gritos entre ellos, momento en el que intervenía Ion Aramendi: "Estoy hablando, entiendo que mi hija de 3 años no me haga ni caso, pero vosotros tenéis una edad todos. Parezco aquí el padre cabreado y no me apetece nada".