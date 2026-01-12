Ana Carrillo 12 ENE 2026 - 14:43h.

Marta Peñate ha explicado por qué se posiciona con el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes'

Anita Williams y Manuel González han hablado varias veces de Montoya en 'GH DÚO'. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' le ha confesado al gaditano que sigue "pilladita" de su exnovio y que le felicitó el año, aunque la respuesta que recibió por parte del de Utrera no fue tan efusiva como ella hubiera deseado: "Me puso 'ok, igualmente'. No me ha dicho ni que te vaya bien ni nada".

La exconcursante de 'Supervivientes' también le ha confesado a Carlos Lozano que sigue "amando" a Montoya y que, pese a que sabe que no lo hizo bien en 'La isla de las tentaciones', tiene "la conciencia muy tranquila". Una serie de declaraciones que han hecho reaccionar en la red social X, el antiguo Twitter, a Marta Peñate, que fue muy crítica con el sevillano y se posicionó al lado de la catalana en 'Supervivientes'.

"En 'Supervivientes' le di caña a Montoya, pero luego ha callado bocas. No ha hablado en ningún momento de nadie, se ha mantenido al margen, no se ha prestado, y la verdad que creo que seguir nombrándole está de más. Y siempre con lo mismo", ha tuiteado ahora, mostrando que ha cambiado de lado y que valora mucho que el creador de contenido no haya hablado de Anita y Manuel desde que terminó 'Supervivientes 2025'.

