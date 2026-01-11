GH DÚO 11 ENE 2026 - 14:42h.

Anita Williams se sincera sobre su relación con Montoya en 'GH DÚO' y él reacciona a su entrada

La manzana de la discordia: la casa de 'GH DÚO' estalla contra Cristina Piaget por cometer una infracción en la prueba

La casa de 'GH DÚO' está que arde en su primer fin de semana. Tal y como hemos podido ver a través del minutado oficial de 'GH DÚO', las primeras broncas del reality están forjando las primeras alianzas entre los concursantes. Pero no todo son malos rollos entre ellos, pues el día da para mucho y se establecen acercamientos y conversaciones muy interesantes, como la que se ha producido entre Anita Williams y Manuel González.

Anita y Manuel entraron en la casa de 'GH DÚO' chocando, pero las horas van pasando y lo cierto es que el roce hace el cariño entre ellos (como amigos, estamos hablando). El programa '¡Vaya fama!' ha mostrado unas imágenes inéditas de la convivencia y podemos ver a Anita confesándole a Manuel y a su hermana Gloria por qué no funcionó su relación con el que fuera su pareja en 'La isla de las tentaciones 8'.

La inesperada confesión de Anita sobre Montoya en 'GH DÚO'

Anita le dice a Manuel y Gloria que ella, en su relación con Montoya, lo ha "dado todo", sobre todo cuando ambos salieron por separado de 'La isla de las tentaciones'. Manuel le recuerda que Anita le dijo que le pilló un mensaje a Montoya en el que le decía a una chica que "la iba a liar" en el reality de parejas y Anita lo confirma: "Le vino bien que la liara yo antes". Le reconoce que entraron en el programa "fatal" como pareja y que nunca han vivido juntos porque ella no se puede mudar a Sevilla por su hijo.

"Mi relación, a lo mejor por la distancia o por algo, ha sido como muy celosillo y muy tóxico. A él lo que le pasaba es que a lo mejor quería estar conmigo, pero no estaba. Luego a lo mejor se iba y yo le decía 'bajo a Sevilla' y me decía 'no, que tengo que hacer cosas". Manuel y Gloria le aconsejan en este sentido y Anita remata su confesión con un inesperado "estoy pilladita".

Montoya reacciona a la entrada de Anita y Manuel en 'GH DÚO'

El que fuera participante de 'LIDLT 8' asegura que está desconectado de todo y deja muy claro que en estos momentos para él lo importante es priorizar su salud, su paz mental y su felicidad. Aunque, el sevillano aprovecha la ocasión para confesar que la participación de su exnovia y el gaditano en 'GH DÚO' le da "risa y pereza" y lanza una importante petición: "Que disfruten, que triunfe todo el mundo, que ganen mucho dinero, pero que me dejen tranquilo", sentencia.

