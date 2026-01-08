Pedro Jiménez 08 ENE 2026 - 00:19h.

La hoguera final de Sandra y Gilbert ha sido una auténtica montaña rusa de emociones, en donde ambos se han dicho todo lo que tanto tiempo llevaban queriéndose decir a la cara y en la, sin duda, podría haber pasado de todo en el momento de la decisión final. Pero sin duda, hay un momento que nos ha sobrecogido a todos: el profundo dolor que Gilbert ha transmitido al confesar su decisión final y cómo lo ha dicho, ante una Claudia destrozada.

Sandra Barneda les ha hecho primero a uno y luego a otro la mítica pregunta: "¿Cómo quieres abandonar 'La isla de las tentaciones 9'?". En primer lugar ha respondido el militar, quien tras agachar la cabeza y pensárselo durante unos segundos, ha comenzado con un discurso lleno de romanticismo. Con la voz entrecortada ha asegurado lo siguiente: "Te prometo que era el chico más ilusionado", ha señalado, asegurando que todos le decían fuera que no confiase y él siempre lo ha hecho.

"Me he sentido traicionado y siento que aquí me ha fallado. Me he sentido roto por dentro y es la persona que más me ha fallado en mi vida. Aquí me ha hecho mucho daño... y... me cuesta decirlo, pero me voy solo", ha subrayado Gilbert, rompiendo así su relación con Sandra de manera definitiva.

Sandra acaba "destrozada"

Mientras tanto, una Sandra devastada ha tomado también su decisión, alegando que se quiere ir sola debido a que "nunca ha sabido estarlo": "Considero que ha sido la mejor persona que ha pasado por mi vida", ha dicho la catalana, que ha justificado su decisión pensando en un futuro y en lo bien que le vendrá irse sola.

El emotivo momento de Sandra y Juanpi en su hoguera final

Finalmente, los dos nos han dejado un emotivo momento entre lágrimas, cogiéndose de las manos y cara a cara que ha puesto el punto y final a esta pareja en 'La isla de las tentaciones 9' y también fuera. Gilbert se ha ido y Claudia ha confesado que estaba "destrozada": "Siento muchísima pena. Sabía que esto iba a acabar así...".

Finalmente, la presentadora le ha dedicado unas palabras de motivación para intentar que Claudia 'levantase la cabeza': "No sabes lo que va a ocurrir pero sí que sabes lo que quieres, que es estar sola. Dentro de las múltiples Claudias que nos has enseñado espero que encuentres a la más feliz te hace a ti".