Pedro Jiménez 13 ENE 2026 - 23:25h.

Todo ocurrió en una fiesta de varios participantes de 'La isla de las tentaciones 9': "Me fui mucho rato con Rodri a hablar..."

Andrea revoluciona el reencuentro de 'La isla de las tentaciones 9': de las explicaciones a la ruptura con Sandra al fuerte enfrentamiento con Juanpi

El reencuentro de 'La isla de las tentaciones 9' entre Claudia y Gilbert ha sido protagonista de alguna que otra confesión que no ha pasado para nada desapercibida. Y es que Gerard ha entrado y ha señalado que él se portó de una manera con Claudia que, más adelante, no fue correspondida, puesto que no llegó a algo más con Mari por respeto a Claudia y luego esta se la devolvió. Pues bien, Claudia no ha tardado en saltar asegurando que ella también puede ponerse a echar cosas en cara.

Cruce de acusaciones entre Gerard y Claudia

Ante estas últimas palabras, Sandra Barneda le ha preguntado a Claudia que a qué se refería, a lo que la joven nacida en Mallorca ha apuntado que Gerard "le tiró un día la caña a Helena" con ella delante, viendo esta absolutamente todo y sin perder detalle de nada. Gerard se ha reído de manera nerviosa en un principio y, posteriormente, ha dado las explicaciones pertinentes.

"Me lo ha contado ella", ha dicho Claudia, muy segura de sus palabras. "No le tiré la caña a Helena", ha subrayado un Gerard que, tras esas primeras palabras, no ha dudado en él también realizar una inesperada confesión que afectaba a Claudia... ¡y a Rodri, también participante de 'La isla de las tentaciones 9'!: "Helena fue la primera que me dijo a mí: 'Se han enrollado Rodri y Claudia'".

Al parecer, todo ocurrió en una fiesta en la que coincidieron varios de ellos: "Yo me fui mucho rato con Rodri a hablar. No pasó nada entre nosotros. Helena en ese momento pudo pensar que sí y vino diciendo cosas...". Gilbert ha añadido que ese día, "Helena y Rodri se pelearon", algo que también ha sido apoyado por la propia Claudia.