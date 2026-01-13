Adriana Dorronsoro, Giovanna González y Pepe del Real reflexionan sobre lo que han vivido las parejas dentro y fuera de 'La isla de las tentaciones 9'

Adriana Dorronsoro tiene clara la pareja que mejor ha gestionado 'La isla de las tentaciones 9': "Han ido con cabeza"

Compartir







Cuatro meses después de las hogueras finales, ‘La isla de las tentaciones 9’ ha vuelto a reunir a sus protagonistas en unos reencuentros que no han dejado indiferente a nadie. El espacio presentado por Sandra Barneda ha servido para comprobar cómo han evolucionado las relaciones tras una de las ediciones más intensas del formato, marcada por infidelidades, rupturas inesperadas y decisiones que cambiaron el rumbo de varias parejas.

Recordemos cuál fue su desenlace: Lorenzo y Nieves se fueron juntos, Mayeli y Álvaro por separado, Helena decidió irse con Barranco dejando a Rodri sin novia, Almudena y Darío rompieron su relación tras 11 años al igual que Claudia y Gilbert. Sin embargo, el amor acabó triunfando para Andrea y Enrique. Juanpi quiso irse con Mara, pero ella no fue partícipe de esta decisión, mientras que Sandra eligió al italiano Andrea para darle la oportunidad de seguir conociéndose.

Los reencuentros han evidenciado que el paso del tiempo no siempre cura las heridas. Algunas parejas han llegado con aparentes cuentas saldadas y una actitud más relajada, mientras que otras han demostrado que lo vivido en República Dominicana sigue muy presente. Casos como el de Claudia y Gilbert han reflejado una experiencia menos trascendental, con un vínculo que ya entró tocado al reality y que, según se ha visto, no necesitaba grandes explicaciones para quedar atrás. Muy distinto – como hemos podido ver en el avance - ha sido el reencuentro de Darío y Almudena, cuya historia de más de once años ha pesado como una losa y ha provocado momentos de gran tensión emocional.

¿Cuatro meses son tiempo suficiente para hacer borrón y cuenta nueva?

Este debate sobre si cuatro meses son suficientes para cerrar lo vivido en 'La isla de las tentaciones 9' también se trasladó al plató de 'Vamos a ver', donde sus colaboradores reflexionaron sobre el impacto real del programa en los participantes. Adriana Dorronsoro fue clara al señalar que no existe una única respuesta válida: "A ver, es que eso depende de cada uno. También depende de de qué tipo de relaciones hayan tenido. Si son Claudia y Gilbert que entraron ya como que sin más, pues entiendo que a ellos no les ha costado nada", empezó explicando la tertuliana que cree que en el caso de Darío y Almudena esos meses pueden resultar un periodo corto de tiempo.

En la misma línea, Giovanna González, destacó cuál es el componente televisivo para ella de estos reencuentros: "Cuatro meses no es suficiente para cerrar lo vivido en la isla, pero sí que es cierto que es donde salen con ganas de moverlo todo y es donde más vidilla nos van a dar".

Por su parte, Pepe del Real fue todavía más contundente: "No, no, no, no, no, no. Cuatro meses no es nada. Mira lo que lían ellos en dos o tres semanas. Imagínate cuatro meses. Lo que da de sí cuando sales de la casa. Todavía nos queda mucho por ver".

Estos reencuentros donde una vez más los concursantes han colmado la paciencia de Sandra Barneda confirman que en este reality aún hay muchas historias abiertas y emociones por resolver, dejando claro que el tiempo, al menos en este programa, no siempre juega a favor del olvido.