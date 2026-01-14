GH DÚO, en directo: empieza el miércoles en Tres Cantos
Carlos Lozano y Cristina Piaget protagonizan una fuerte bronca en 'GH DÚO': ''Eres insoportable, no te quiero ni ver''
Varios compañeros le hacen el vacío a Cristina durante la fiesta
Ayer fue de nuevo el día de Cristina. Empezó anunciando que no haría la prueba con intención de poner a Belén en evidencia. Luego hizo la prueba con la cuerda bien tensa y Carlos también. Poco después Carlos y ella tuvieron una discusión originada porque Carlos le había tirado sus restos de comida camuflada creyendo que era basura. La tarde no mejoró, Cristina tuvo frentes con John, con Anita y hasta con Gloria y finalmente terminó con varios de sus compañeros haciéndole el vacío a la manera tradicional: se taparon los oídos con papel. El marco era la Fiesta del Agradecimiento (qué contraste) y celebraban también el cumpleaños de Raquel. El otro hilo de la casa no elevó tanto la voz. Sonia está muy saturada, se siente sola e incluso se planteó abandonar. Pero hoy es un nuevo día y todo está por pasar. A ver por dónde lo llevan, conectamos con la casa.
Allá va Belén
Las fiestas nocturnas aún no han hecho mella en Belén, que sigue despertándose con la luz del día aunque haya dormido poco. Se incorpora en la cama, se pone las gafas y allá va Belén.
Empezamos
Buenos días! Aquí Ada en blanco y negro. Todos dormidos de momento. O eso parece.