Allá va Belén

Ada Sastre 14 ENE 2026 - 08:09h.

Carlos Lozano y Cristina Piaget protagonizan una fuerte bronca en 'GH DÚO': ''Eres insoportable, no te quiero ni ver''

Varios compañeros le hacen el vacío a Cristina durante la fiesta

Compartir







Ayer fue de nuevo el día de Cristina. Empezó anunciando que no haría la prueba con intención de poner a Belén en evidencia. Luego hizo la prueba con la cuerda bien tensa y Carlos también. Poco después Carlos y ella tuvieron una discusión originada porque Carlos le había tirado sus restos de comida camuflada creyendo que era basura. La tarde no mejoró, Cristina tuvo frentes con John, con Anita y hasta con Gloria y finalmente terminó con varios de sus compañeros haciéndole el vacío a la manera tradicional: se taparon los oídos con papel. El marco era la Fiesta del Agradecimiento (qué contraste) y celebraban también el cumpleaños de Raquel. El otro hilo de la casa no elevó tanto la voz. Sonia está muy saturada, se siente sola e incluso se planteó abandonar. Pero hoy es un nuevo día y todo está por pasar. A ver por dónde lo llevan, conectamos con la casa.