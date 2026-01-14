Colaboradores como Alexia Rivas, Miguel Frigenti o Tony Spina hacen balance de 'La isla de las tentaciones 9': “Creíamos que nunca perdonaríamos… y luego la vida pasa”, ¡dale play!

La novena edición de 'La isla de las tentaciones' ha sido, para muchos, una de las más intensas y controvertidas hasta la fecha. Carreras por la playa, infidelidades exprés y emociones desbordadas han marcado una temporada sublime. Ahora, algunos de sus colaboradores más habituales hacen balance del fenómeno en exclusiva para esta web.

En exclusiva, Alexia Rivas no duda en calificar esta entrega como “una edición extrema”. La periodista reconoce que ha habido parejas que le han sorprendido para bien y otras que, directamente, le han hecho reflexionar sobre los límites: “Hay parejas que me han encantado y otras que digo que no tienen ningún tipo de valores, pero también está bien verlo, porque así sabes lo que no quieres en tu vida”.

Alexia va más allá y pone el foco en uno de los grandes aprendizajes del programa: la relatividad de las decisiones emocionales. “Creemos que somos muy de ‘esto yo no lo perdono jamás’, pero luego te ves igual en la vida. No todo es blanco o negro, hay situaciones que incluso se pueden perdonar”. Para ella, no hay duda: 'La isla de las tentaciones' sigue siendo “uno de los mejores programas que existen”.

Más crítico se muestra Antonio Santana, que destaca el cambio de ritmo en las relaciones dentro del reality. “Ahora, el primer día ya están coqueteando, besándose… y el segundo casi todos se han acostado. Ya no hay freno”.

Por su parte, Miguel Frigenti ofrece una visión más comprensiva y generacional. “Todos hemos tenido una etapa en la vida en la que hubiéramos reaccionado así. La diferencia es que ellos lo hacen con cámaras”. El colaborador pone en valor la exposición emocional de los concursantes: “Lo hagan bien o mal, son muy valientes. Vivirlo con tanta verdad delante de las cámaras no es nada fácil”.

Quien mantiene intacto su entusiasmo por el formato es Tony Spina, que celebra que el programa siga superándose temporada tras temporada. “Cada año se superan más. A este paso va a ser un todos con todos, pero a mí me entretiene muchísimo. Es uno de mis programas favoritos”. Incluso confiesa que lo vive en pareja, comentando cada giro del reality desde casa.

Con opiniones divididas pero una conclusión común, la novena edición de 'La isla de las tentaciones' provoca, incomoda, engancha y, sobre todo, no deja indiferente a nadie.

Adriana Dorronsoro tiene clara la pareja que mejor ha gestionado 'La isla de las tentaciones 9': "Han ido con cabeza"

Los colaboradores de 'Vamos a ver' eligen en exclusiva a sus parejas favoritas de 'La isla de las tentaciones 9'. Pepe del Real confesaba tener “el corazón partido”, aunque terminó decantándose por la pareja más explosiva, a quienes definía como “unos cracks”. Por su parte, Kike Calleja señalaba una concursante que, según él, ha sabido manejar mejor la situación, destacando su discreción y su capacidad de aguantar hasta el final sin dejarse llevar por el despecho.

Adriana Dorronsoro optaba por un perfil mucho más calmado como la pareja que mejor ha gestionado la experiencia, actuando con cabeza, pausa y serenidad frente al caos emocional del resto de concursantes. Giovanna González coincidía con Pepe del Real y se decantaba sin dudarlo por la pareja más explosiva, precisamente por su actitud despreocupada ante las consecuencias. “Les ha dado igual ocho que ochenta”, afirmaba, subrayando que han descubierto muchas cosas de su relación y han ido siempre por libre, convirtiéndose así en su pareja favorita.

