Giovanna González cree que sí se puede salir reforzado de 'La isla de las tentaciones': "Enfocándolo de manera positiva"

Tras las hogueras finales, todos los participantes tomaron caminos distintos, pero ahora llega el momento de enfrentarse a sus decisiones. El reencuentro, que se emitirá hoy lunes en Telecinco, promete sacar a la luz todas las dudas, reproches y nuevas informaciones que han surgido en estos cuatro meses.

A tan solo unas horas de que los participantes de 'La isla de las tentaciones 9' se enfrenten al esperado reencuentro cuatro meses después de las hogueras finales, los colaboradores de 'Vamos a ver' ya han tomado partido, y lo han hecho en exclusiva para esta web. El debate está servido y cada uno ha señalado qué pareja ha sido su favorita —y por qué— en una de las ediciones más intensas del formato.

Pepe del Real confesaba tener “el corazón partido”, aunque terminó decantándose por la pareja más explosiva, a quienes definía como “unos cracks”. El colaborador destacaba especialmente el papel de ella en las hogueras y el juego televisivo que ha dado durante toda la edición, aunque no ocultaba su incomodidad por algunas actitudes vistas en la relación. Además, también ponía en valor a otra de las parejas, lamentando la situación vivida.

Por su parte, Kike Calleja señalaba a Almudena como la concursante que mejor ha sabido manejar la situación, destacando su discreción y su capacidad de aguantar hasta el final sin dejarse llevar por el despecho. En cuanto a los chicos, apostaba por Rodri, justificando sus decisiones tras ver cómo Elena caía en la tentación desde el primer momento. Para Calleja, pese a todo, el sentimiento entre Rodri y Elena es “real”.

Adriana Dorronsoro optaba por un perfil mucho más calmado como la pareja que mejor ha gestionado la experiencia, actuando con cabeza, pausa y serenidad frente al caos emocional del resto de concursantes. Giovanna González coincidía con Pepe del Real y se decantaba sin dudarlo por la pareja más explosiva, precisamente por su actitud despreocupada ante las consecuencias. “Les ha dado igual ocho que ochenta”, afirmaba, subrayando que han descubierto muchas cosas de su relación y han ido siempre por libre, convirtiéndose así en su pareja favorita.

El papel de Sandra Barneda en 'La isla de las tentaciones 9', según los colaboradores: "Imprescindible"

En ‘La isla de las tentaciones 9’, Sandra Barneda no solo ha ejercido como presentadora: su papel se ha convertido en uno de los ejes de las diferentes tramas y de la tensión que se ha vivido dentro del reality. A lo largo de las emisiones, la presentadora ha tenido que enfrentarse a varios momentos en los que el comportamiento de los participantes ha superado los límites esperados, obligándola a intervenir con firmeza para moderar discusiones y mantener el orden.

Los colaboradores de 'Vamos a ver' están conmocionados por las últimas hogueras que hemos visto en 'La isla de las tentaciones 9'. Las caras de Sandra Barneda ante algunas situaciones son ya un clásico de cada edición, pero el comportamiento de los concursantes ha logrado agotar su paciencia. Adriana Dorronsoro, que sabe muy bien lo que implica ser presentadora de un programa, alaba la postura de su compañera de profesión en situaciones tan tensas: "Ha tenido momentos muy complicados y ha sabido salir de ellos muy bien. Así que Sandra, chapó porque lo has hecho genial".

