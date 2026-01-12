Los colaboradores de 'Vamos a ver' analizan el papel de los solteros y solteras de 'La isla de las tentaciones 9', debatiendo quiénes han sabido tentar mejor, generar más tramas y marcar la diferencia, ¡dale play!

Las famosas opinan sobre si una relación puede salir fortalecida de una mala experiencia: "Madurez emocional"

Compartir







Con el reencuentro de 'La isla de las tentaciones 9' a la vuelta de la esquina, el debate sobre el papel de los solteros y solteras vuelve a colocarse en el centro de la conversación. En el plató de 'Vamos a ver', los colaboradores se han mojado al valorar quiénes han sido, para ellos, los tentadores más destacados de esta edición… aunque con opiniones muy distintas, argumentos de peso y en exclusiva para esta web.

Durante el debate, Giovanna González se centró en uno de los solteros masculinos que, según ella, ha brillado por su actitud tranquila y su forma de acompañar a lo largo de toda la experiencia. Habló de paciencia, dedicación y saber estar, destacando que su comportamiento ha sido constante y muy coherente de principio a fin, algo que no todos han sabido mantener.

Kike Calleja, sin embargo, puso el foco en un perfil muy diferente. Para él, uno de los tentadores ha sobresalido por su capacidad de seducción, esa forma de acercarse poco a poco, de ir “comiendo la oreja”, que acaba dejando huella. Un estilo clásico, muy reconocible, que ha funcionado especialmente bien dentro de la dinámica del programa.

En esa misma línea masculina, Pepe del Real fue uno de los más contundentes. El colaborador aplaudió el trabajo de uno de los solteros que, según su opinión, ha sabido exprimir al máximo su papel en el reality. Provocador, sin filtros y con una clara capacidad para generar tramas, Pepe defendió que ha sido uno de los grandes aciertos del casting y uno de los responsables de que la edición haya dado tanto juego.

Por su parte, Adriana Dorronsoro se mostró especialmente implicada al hablar de un tentador que destacó, no solo por la atracción, sino por el cuidado y la paciencia mostrados hacia una de las participantes. En su valoración, puso en relieve la evolución de la relación, los tiempos y un momento clave que marcó un antes y un después dentro de la villa, dejando claro que ve recorrido más allá del programa.

Opiniones divididas sobre la mejor soltera

El debate se intensificó todavía más al hablar de las tentadoras. Kike Calleja defendió a una de ellas por su inteligencia emocional y su capacidad para manejar las situaciones a su favor, mientras que Giovanna González optó por una visión más global, asegurando que el nivel general ha sido alto y que varias han sabido jugar bien sus cartas, aunque algunas sorprendieron menos de lo esperado.

Adriana Dorronsoro, en cambio, destacó a una soltera por sus principios y su coherencia, subrayando que ha sabido mantenerse firme incluso cuando la situación era complicada. Pepe del Real cerró el bloque con una comparación inevitable, señalando que, para él, el listón del año pasado estaba muy alto y que en esta edición ninguna ha logrado eclipsar a aquella tentadora que marcó época.

Opiniones, matices y mucha tela que cortar en un debate que deja claro que los solteros han sido clave en el desarrollo de 'La isla de las tentaciones 9'.

Ahora bien, ¿de quiénes están hablando exactamente los colaboradores? Dale al play al vídeo y descúbrelo.