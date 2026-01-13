Patricia Fernández 13 ENE 2026 - 22:13h.

Juanpi termina pidiendo perdón a Sandra después del reencuentro con Andrea en 'La isla de las tentaciones 9'

El explosivo reencuentro de Sandra y Juanpi en 'La isla de las tentaciones 9' deja en ‘shock’ a Sandra Barneda: “¿Tú te crees que es normal?”

Compartir







Andrea llegaba al reencuentro cuatro meses después de 'La isla de las tentaciones' después de que Sandra contase su versión de lo sucedido con él desde que volvieron de República Dominicana, a la volvía a ver frente a Sandra Barneda, Juanpi y Mara.

Tensión entre Andrea y Juanpi en el reencuentro

Andrea entraba serio, Sandra Barneda le preguntaba el motivo y este cargaba contra Juanpi: "No me han gustado cosas que he escuchado cuando estaba arriba, las formas de este personaje de aquí, ¿qué clase de hombre eres? Eres tu peor enemigo". Lo que generaba un tenso momento entre ellos: "Personaje eres tú, ¿qué vienes de caballero aquí?".

Andrea explica qué pasó con Sandra en su cara a cara

Y llegaba el momento de que el italiano contase lo que le sucedió con Sandra: "Cuando salimos fue todo perfecto, básicamente pasó que las circunstancias hicieron que me agobiara, pero no por ella".

El que confesaba que no entiende que Sandra no quisiera explicaciones: "Ella sé que ha hecho un esfuerzo muy grande al estar en Madrid, también era una situación pesada para ella, la veía que le costaba. Ella me dijo: 'O todo, o nada".

"Para que le voy a decir todo si sé que en ese momento no voy a poder dar todo. Intento hablar con ella, pero había puesto una barrera", decía para justificar que todo terminase entre ellos y no se hayan sincerado el uno con el otro.

Pero Sandra le recordaba lo que no quería: "No quiero estar: un mes hablamos y otro no. El momento de conocernos era ese, tú no lo quisiste, pues fin. No tengo nada en contra de ti, pero tampoco vas a ser mi gran amigo". Como que no tenía claro que todo lo que le contó fuera verdad: "Me fallan piezas en el puzzle".

Después de escuchar todo esto, Sandra aseguraba no haber sentido "nada" al ver a Andrea, pero él confesaba que "siente mucho cariño por ella". Y aunque él explicaba que "no han dejado de hablar", Sandra matizaba esto que se han preguntado por cómo están, pero no han tenido una conversación continuada.

El perdón de Juanpi a Sandra

Y con todo claro, el italiano abandonaba el rencuentro. Momento en el Juanpi dejaba a su expareja que "no se cree nada" de lo que había escuchado del tentador de 'La isla de las tentaciones 9' y aprovechaba para pedirle perdón: "Quiero que le vaya bien, no quiero nada malo para ella. Perdón por lo que te he hecho de los cuernos, me equivoqué y te lo he dicho. No quiero nada para ti".

Gesto que Sandra agradecía y le pedía que fuera sincera con Mara: "Espero que te haya servido para aprender y madurar. Veo que te quiere, no seas egoísta con ella".

Lo que Sandra Barneda aprovechaba para preguntar a Mara por sus sentimientos reales por Juanpi. "Enamorada no estoy, pero siento cosas muy fuertes. Me planteo un futuro con él, pero quiero ir poco a poco y hacer las cosas bien", decía ella y Juanpi aseguraba sentir lo mismo: "Estoy escuchando algo que quiero escuchar".

Tras esto, Juanpi y Mara se despedían. Sandra acababa rota al confesar a la presentadora todo lo que ha significado 'La isla de las tentaciones' para ella, lo que ella tiene claro que se ha visto reflejado en cómo se ha comportado con Andrea fuera.