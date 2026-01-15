Ana Carrillo 15 ENE 2026 - 18:04h.

Sandra Barrios, exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9', se ha despedido de sus seguidores de Instagram

Sandra Barrios, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', entra este jueves 15 enero a la casa de 'GH DÚO' para convertirse en concursante de esta cuarta edición, a la que se sumará también la persona o personas con las que formará pareja o trío en el concurso. En la gala, presentada por Jorge Javier Vázquez, también se abordará el posible abandono de Carlos Lozano, Carmen Borrego o Sonia Madoc, que han activado el protocolo de abandono.

Cuando se anunció su fichaje por 'GH DÚO' en el primer programa de 'Cuentas pendientes' con Ion Aramendi, Sandra Barrios confesó que estaba "muy ilusionada" por vivir esta experiencia, pero que no quería formar pareja ni trío con nadie, sino participar en solitario.

Antes de despedirse de su teléfono móvil para prepararse para la aventura de 'la vida en directo', Sandra Barrios ha querido despedirse de sus seguidores de Instagram, que ya son 205.000. En un vídeo que ha compartido en sus stories confiesa que le gustaría llegar a la final y contar para ello con su apoyo: "Espero que os guste mi concurso, que me apoyéis y espero veros y poder hablar con vosotros lo más tarde posible porque quiero llegar a la final".

La amiga de Almudena Porras también ha explicado que sus redes sociales seguirán activas porque las gestionará su hermana: "Se va a encargar mi hermana de subirlo todo, así que podréis ver algunas cosillas que os dejado preparadas".

