Así ha sido el esperado reencuentro...

Juanpi entra en la sala en la que se encuentra Sandra y ambos se reencuentran tras su paso por 'La isla de las tentaciones'. A Sandra no le hace ninguna gracia que entre su expareja y ni le dirige la mirada. JJ los anima para que se saluden pero Sandra no quiere ni chocarle la mano. "Madre mía, yo me voy de aquí", dice Juanpi y Sandra contesta: "Pues ahí tienes la puerta por la que has entrado". De repente, entra la madre de Juanpi y Sandra se vuelve a girar para no dirigirle la palabra. "No has dejado de insultar a mi hijo, lo he pasado muy mal sobre todo en las últimas hogueras", dice la madre de Juanpi y Sandra añade: "Fue tu hijo el que falta el respeto". "Mosquita muerta, porque en mi casa era buenísima pero aquí no", dice la madre de Juanpi y Sandra responde: "Tu te metiste con mi madre y por eso no voy a pasar. Me iré a la otra punta de la casa para no escucharte". "En la mia no deberías haber entrado", responde su ex suegra.