GH DÚO, en directo: última hora de la gala con las primeras nominaciones
Sandra Barrios entra esta noche en la casa de 'GH DÚO' y con ella descubriremos quién es su dúo o trío, y además, tendrá lugar las primeras nominaciones de la edición
Carlos Lozano y Cristina Piaget protagonizan una fuerte bronca en 'GH DÚO': ''Eres insoportable, no te quiero ni ver''
Esta noche, los doce concursantes de la cuarta edición de 'GH DÚO' vivirán una gala llena de emociones. Jorge Javier Vázquez dará la bienvenida a Sandra Barrios, la nueva concursante de la edición, y descubriremos la identidad de su dúo o trío. Por otro lado, se disputará un juego grupal al que se tendrán que enfrentar los concursantes para ganar la suite y disfrutar de sus múltiples privilegios. Y además, se celebrarán las primeras nominaciones de la edición después de la primera semana de convivencia en la que Cristina Piaget se ha convertido en el centro de todas las miradas. Conectamos con la casa.
Así ha sido el esperado reencuentro...
Sandra se reencuentra con Juanpi y con su madre
Juanpi entra en la sala en la que se encuentra Sandra y ambos se reencuentran tras su paso por 'La isla de las tentaciones'. A Sandra no le hace ninguna gracia que entre su expareja y ni le dirige la mirada. JJ los anima para que se saluden pero Sandra no quiere ni chocarle la mano. "Madre mía, yo me voy de aquí", dice Juanpi y Sandra contesta: "Pues ahí tienes la puerta por la que has entrado". De repente, entra la madre de Juanpi y Sandra se vuelve a girar para no dirigirle la palabra. "No has dejado de insultar a mi hijo, lo he pasado muy mal sobre todo en las últimas hogueras", dice la madre de Juanpi y Sandra añade: "Fue tu hijo el que falta el respeto". "Mosquita muerta, porque en mi casa era buenísima pero aquí no", dice la madre de Juanpi y Sandra responde: "Tu te metiste con mi madre y por eso no voy a pasar. Me iré a la otra punta de la casa para no escucharte". "En la mia no deberías haber entrado", responde su ex suegra.
El abandono de Carmen
Durante la publicidad, JJ se pone en contacto con Carmen después de que activase el protocolo de abandono tras una discusión con Cristina Piaget. Ante la pregunta del presentador, Carmen responde que "no quiere abandonar el concurso". "No quiero irme, yo nunca he dicho eso", dice Carmen con cierta incertidumbre.
El dilema de la ducha entre Cristina y Belén
Jorge Javier conecta con la casa y tras saludar a los concursantes habla con Cristina y con Belén sobre su dilema de la ducha. Cristina dice que "ha vulnerado su derecho a la intimidad" porque ella no conocía los turnos de la ducha y Belén le abrió la puerta y corrió la cortina con una cámara delante. Belén se intenta defender diciendo que "el objetivo de Cristina es desestabilizar la casa" y Cristina añade que "eso no le da derecho para entrar en la ducha cuando alguien se está duchando". El público aplaude desde el plató.
Comienza la gala
Jorge Javier Vázquez da comienzo a la gala de 'GH DÚO' con un bombazo: Sandra Barrios formará dúo con su expareja Juanpi, y su suegra, también está en la casa. ¿Formarán un trío? Esta noche, los concursantes se enfrentarán a las primeras nominaciones de la edición tras la primera semana de convivencia en la que Cristina Piaget ha sido la indiscutible protagonista.