Belén Ro, al límite, amenaza con abandonar ‘GH DÚO’ tras sentirse traicionada por Carlos Lozano: "Me ha vendido"
¡Belén Ro ha llegado a su límite! La comentadora y experta de realities se ha roto por completo tras vivir un tenso enfrentamiento con Carlos Lozano, quien salía en defensa de Cristina Piaget después de que el Súper comunicase a los concursantes que iban a recibir una dura sanción por haber robado comida de la suite y haber accedido a zonas restringidas. La concursante se ha sentido muy traicionada y ha amenazado con abandonar en plena gala.
"Me voy", decía Belén Ro rota de dolor en el confesionario cuando Jorge Javier Vázquez conectaba con ella. "Pensaba que iba a poder con esto y no puedo. No me parece justo nada. He hecho todo lo que estaba en mi mano. No solo no he infringido ninguna norma sino que le he dicho a mis compañeros lo que podían y no podían hacer. No quiero seguir comiendo latas ni permitir que me insulten ni me griten", aseguraba entre lágrimas la concursante.
En especial, lo que más le ha dolido a Belén ha sido su bronca con Carlos Lozano, quien la ha acusado de ser una falsa y haberle clavado un cuchillo por detrás. La concursante asegura que, pese a las advertencias que le hicieron sobre el presentador, ella siempre decidió creer en él por su sentido de lealtad: "Lo he apoyado y me ha vendido en directo."
Las palabras de ánimo de Kike Calleja a Belén Ro: "Eres una valiente"
Completamente desbordada, la concursante le confesaba con la voz entrecortada a Jorge Javier Vázquez: "Me da mucha pena porque para mí esto está siendo un paréntesis en mi vida, que lo necesitaba, pero no quiero sufrir más. No puedo". Además, Belén se dirigía a su defensor en plató, Kike Calleja, y compungida le mandaba un beso: "No te lo estoy poniendo nada fácil".
En ese momento, Kike conectaba en directo con ella para mandarle unas palabras de ánimo: "Belén, eres una valiente. Precisamente te has ido porque has tenido uno de los años mas duros de tu vida. Has superado una enfermedad terrible y querías entrar en este concurso, que amas con toda tu alma, para disfrutar y pensar en otra cosa que no sea todo lo que llevas viviendo entre juicios y médicos. Tienes la oportunidad, estas dentro. Para que los malos no ganen los buenos tienen que hacer su parte, y tú eres muy buena"
Asimismo, Kike Calleja le pedía a Belén que reflexionase sobre su decisión de abandonar: "Tienes que quedarte y disfrutar con tu amiga Carmen. Estas en un mal momento, pero las decisiones hay que tomarlas cunado uno esta bien. Que pase el disgusto y si mañana te encuentras bien y decides irte se plantes, pero ahora no es el momento"
Jorge Javier Vázquez a Belén Ro: "Gran Hermano está entrando en ti, disfrútalo"
Belén no cesaba en su llanto y Jorge Javier decidía intervenir: "A lo mejor te va parecer muy duro lo que te voy decir, pero que bien que te haya pasado la primera semana. Lo que más me gusta es que una de las mejores comentaristas y expertas de realities de este país diga a la primera semana, totalmente destrozada: "no se jugar". Belén, Gran Hermano está entrando en ti, te está poseyendo, disfrútalo y entrégate":