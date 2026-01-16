La cuñada de Juanpi se ha sincerado sobre lo que cree que ocurrirá con el concursante y con Sandra cuando vaya avanzando el programa

La gala de ‘GH DÚO’ celebrada ayer estuvo marcada por la tensión y las continuas discusiones de los concursantes con Cristina Piaget, además se produjo la esperada entrada de Sandra Barrios, Juanpi y Andrea en la casa más famosa de la televisión, formando un trío que promete ser uno de los focos principales de esta edición. Después de su explosivo paso por ‘La isla de las tentaciones 9’, los tres concursantes se reencontraron frente a las cámaras entre silencios incómodos, reproches del pasado y la revelación de que deberán convivir juntos y formando un equipo durante las próximas semanas de concurso.

La noche comenzó con la llegada de Sandra a la casa de Las Tablas, donde poco después se vio cara a cara con Andrea, su antiguo tentador, con quien su relación acabó meses atrás tras haber compartido momentos intensos en República Dominicana. La tensión fue evidente desde el primer momento con un ambiente claramente hostil entre ellos.

La entrada de Juanpi, el exnovio de Sandra, junto a su madre, Carmen, generó uno de los momentos más comentados de la gala.

Entrevista a Laura, la cuñada de Juanpi

Para contextualizar la complicada situación desde un punto de vista familiar, Laura, la cuñada de Juanpi, fue entrevistada en exclusiva y por esta web durante la gala y respondió a varias preguntas sobre lo que piensa que le espera a su cuñado en la casa. Cuando se le preguntó cómo cree que Juanpi gestionará la convivencia con Sandra y Andrea, Laura fue franca: “Regular, pero yo creo que lo peor que va a llevar Juanpi es el convivir con tanta gente y el desorden y el que le muevan las cosas de su sitio. Entonces yo creo que ahí es lo que va a llevar peor”.

Sobre las cualidades que tiene Juanpi para sobrevivir a la presión de la convivencia, destacó su carácter competitivo: “Veo que él es muy competitivo” empezó señalando, razón por la que cree que dejará a un lado las redecillas del pasado. En cuanto al consejo que le dio antes de entrar al reality, Laura aseguró que fue directa: “Nada, que lo lleve todo adelante y que cero casa todo el mundo, que para adelante”. Respecto a si cree que Juanpi y Sandra firmarán la paz dentro de la casa, se mostró optimista pero prudente: “A ver, yo espero que sí, pero Juanpi es un baúl lleno de sorpresas entonces…”. Finalmente, la cuñada del concursante también fue muy sincera sobre la posibilidad de que se avive la llama entre los dos. Su respuesta podrás encontrarla en el vídeo que encabeza esta noticia. ¡Dale al play!