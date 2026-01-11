La influencer se hizo con la victoria en la edición de 2024 y ha hecho balance de lo que supuso ganar el maletín de 'GH DÚO'

Esperanza Gracia, sobre su amiga Belén Rodríguez, de 'GH DÚO': "La gente no tiene ni idea de cómo es"

La cuarta edición de 'GH DÚO' dio comienzo durante la noche del jueves con la presentación del casting oficial de los concursantes, pero ¡ojo! porque Jorge Javier advirtió que aún faltan algunos por entrar y será esta misma noche cuando descubramos a los nuevos integrantes. Junto al presentador estuvieron en plató María Jesús Ruiz y Lucía Sánchez, ambas ganadoras de este reality en sus pasadas ediciones.

Los consejos de Lucía Sánchez a los nuevos concursantes de 'GH DÚO'

Lucía Sánchez, ganadora de la edición de 2024, mira atrás para compartir con los espectadores qué la llevó a alzarse con la victoria y qué debería saber los nuevos participantes de este año. La influencer, conocida por su sinceridad sin filtros y por haber vivido una de las ediciones más intensas de los últimos años, recuerda que su autenticidad fue clave para conectar con la audiencia: "Lo que siempre conecta con el público de mí es que soy muy natural en mi manera de ser que la gente se identifica mucho conmigo porque sigo siendo la misma que hace casi seis años que salió de la peluquería".

Por otro lado, alzarse con el maletín y el estar aislada de la "realidad" durante varios meses dentro de la casa provocó un gran cambio dentro de ella: "Me cambió la vida totalmente al salir de Gran Hermano. Bueno, lo digo por el premio, sino por el cambio mental que hice, porque allí medité bastante sobre mi vida y la cambié totalmente".

Además, como experta en realities, Lucía no cree "que el más bueno" pueda ganar 'GH DÚO', sino que lo hará aquella persona que más entretenga a la audiencia, que sea auténtica y que genere entretenimiento y momentazos dentro del programa. La andaluza tiene muy claro qué estrategias seguiría si entrase de nuevo a la casa y qué consejos deberían seguir los nuevos concursantes. Sus respuestas están en el vídeo que encabeza esta noticia, ¡dale al play!

