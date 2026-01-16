Sandra ha destacado las cualidades que tiene su hija para llegar a la final de 'GH DÚO'

Ayer por la noche, ‘GH DÚO’ vivió una de las galas más intensas con la esperada entrada de Sandra Barrios, Juanpi y Andrea en la casa. La incorporación de los tres concursantes, procedentes de ‘La isla de las tentaciones 9’, cargó de tensión el ambiente desde los primeros minutos y dejó momentos de alto voltaje entre ellos y con algunos de sus familiares en el plató de Telecinco.

La gala arrancó con la llegada de Sandra, quien no tardó en reencontrarse con Juanpi, su expareja tras la polémica vivida en República Dominicana. Jorge Javier les dio la bienvenida y trató de suavizar el encuentro, pero la gaditana reaccionó con frialdad: “No quiero relación con ninguno de los dos”, llegó a decir en un momento reflejando así su incomodidad.

Poco después entró Andrea, expareja de Sandra, lo que elevó todavía más la tensión. El trío se reunió en el salón entre silencios incómodos y reproches soterrados. Ante el público, Jorge Javier Vázquez confirmó lo que muchos ya intuían: los tres concursarán como un trío dentro de la casa, obligándoles a convivir juntos. La reacción de los tres fue escéptica, sin mostrar alegría por la noticia.

La madre de Sandra se sincera sobre lo que podría ocurrir entre su hija y Juanpi

En el plató la tensión también se podía cortar con un cuchillo cuando la madre de Sandra fue entrevistada y respondió a varias preguntas sobre la próxima convivencia de su hija con Juanpi y Andrea, y protagonizar un enfrentamiento con Carmen, la madre de su exnuero. Al ser preguntada sobre cómo cree que Sandra gestionará la convivencia, respondió con cautela: “Bueno, pues yo espero que bien, creo que lo va a llevar bien”. Respecto a las cualidades de Sandra para sobrevivir a la presión en la casa, destacó que, aunque “tranquilidad no tiene mucha”, la concursante es “muy simpática, muy espontánea… buena y muy fuerte”. Cuando se le preguntó qué consejo le dio antes de entrar al reality, la madre relató: “Que lo disfrute al máximo, que es una experiencia nueva para ella y que se lo pase superbién”. Finalmente, sobre si cree que Juanpi y Sandra lograrán “firmar la paz” dentro de la casa, fue honesta: “Un poquito complicado me lo ponen”.

Además de este intenso reencuentro, la gala incluyó otros momentos destacados como la primera ronda de nominaciones entre el resto de concursantes, marcadas también por tensiones y estrategias internas que prometen una convivencia complicada en las próximas semanas.

