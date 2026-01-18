Mientras Raquel Salazar participa en ‘GH DÚO’, Noemí Salazar recuerda en exclusiva su paso por ‘GH VIP’ y responde a varias preguntas relacionadas con la imagen que el público tenía de ella, ¡dale play!

El apellido Salazar vuelve a resonar con fuerza en 'Gran Hermano'. Mientras Raquel Salazar vive su aventura en la actual edición de 'GH DÚO', su hija, Noemí Salazar echa la vista atrás y recuerda cómo fue su paso por 'GH VIP', en un momento en el que la familia vuelve a estar en el centro del foco televisivo.

Aprovechando este contexto, preguntamos a la influencer en exclusiva por la imagen que el público tenía de ella antes de entrar en el reality y cómo cree que cambió tras convivir bajo la mirada constante de las cámaras. Una cuestión que sigue generando debate entre los seguidores del formato y que cobra especial sentido ahora que su madre vuelve a enfrentarse al juicio de la audiencia.

“La gente se pensaba que yo era más agresiva, y luego vieron que no, que era un cachito de pan y que era muy bondadosa”, reconoce Noemí, consciente de cómo el reality puede desmontar prejuicios.

También reflexiona sobre si hoy afrontaría el concurso de otra manera. En pleno debate sobre estrategias y formas de jugar, la influencer se posiciona claramente: “Si volviera a entrar, sería la misma, porque creo que al final en estos programas lo que se premia es ser uno mismo, ser natural”. Aunque entiende a quienes apuestan por la estrategia, ella lo tiene claro: “A mí me gusta que la gente se muestre tal y como es, y haría lo mismo que hice”.

Por último, con Raquel avanzando en 'GH DÚO', Noemí desvela el consejo que le ha dado antes de entrar en la casa. “Le he dicho que sea ella misma...”, explica, convencida de que la naturalidad es la clave. Tanto es así que no duda en augurarle un largo recorrido en el concurso: “Yo creo que mi madre, siendo como ella es, va a llegar muy lejos”.

En el vídeo que encabeza esta noticia, Noemí Salazar amplía estas reflexiones y habla sin filtros sobre su pasado en ‘GH VIP’ y el presente de su madre en ‘GH DÚO’. Dale play.

