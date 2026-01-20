Compartir







A pesar de que el amor triunfara en 'La isla de las tentaciones 9' con Helena y Rodri, Enrique y Andrea, Almudena y Borja y Nieves y Lorenzo, la realidad ha llegado al 'Debate final de las tentaciones'. Las lágrimas, la tensión y mucha adrenalina esperan en el próximo programa con una ruptura explosiva que convertirán el plató en un infierno y no dejará indiferente a nadie. ¿Quién protagonizará esta información? No te lo pierdas en 'La isla de las tentaciones 9'.

¡No te pierdas el siguiente programa de 'El debate final de las tentaciones'! Este martes, a partir de las 21:45 horas, en Telecinco.