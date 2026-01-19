Pedro Jiménez 19 ENE 2026 - 22:42h.

La expareja ha protagonizado un tenso enfrentamiento entre reproches y críticas: "No te quiero tener en mi vida"

Andrea Sabatini, de ‘La isla de las tentaciones 9’ explica por qué los italianos triunfan en el reality: “Es la labia”

Compartir







Juanpi y Sandra han protagonizado un duro cara a cara durante 'El Debate Final de las Tentaciones'. Hay que recordar que ambos no acabaron de la mejor manera tras la hoguera final que vivieron llena de idas y venidas, con una Mara que rechazaría irse con Juanpi y una Sandra yéndose con Andrea muy ilusionada. No obstante, en el reencuentro se cambiarían los papales totalmente y Sandra desvelaría que entre Andrea y ella no hay nada, mientras que Juanpi se iría con Mara de la mano.

"La odio y la voy a odiar siempre. No la quiero tener en mi vida", han sido las primeras palabras de Juanpi en el debate final ante su expareja Sandra, con Sandra Barneda de 'maestra de ceremonias' y los tres situados en el centro del plató. Sandra le ha preguntado el por qué de esas palabras y los dos han entrado en un 'y tú más' sobre el tema cuernos durante su estancia en República Dominicana.

Además, Sandra le ha vuelto a sacar las palabras que dijo Juanpi en su villa en uno de los juegos de los chicos asegurando que su madre "le ponía cachondo": "Guarro. No te riega. No lo digas en un programa. Mi madre te odia por lo que has soltado por la boca". Juanpi, por su parte, le ha indicado que va a acabar "mal con toda España" por insultar a todo el mundo. En el plató se ha debatido sobre si esas palabras del andaluz sobre su madre las dijo en tono de broma o no, algo que parece claro que fue así.

La tensión crece por momentos

La tensión entre ellos ha ido aumentando cada vez más, con los colaboradores implicándose en el tema y sin que cesara la discordia entre una expareja que entró en su momento en 'La isla de las tentaciones 9' para aumentar la confianza en la relación, pero nada más lejos de la realidad, la cosa ahora entre ellos está peor que nunca.

"Eres mentiroso por naturaleza", le ha dicho Sandra, mencionando a Sandra Barneda y echándole en cara que le miente hasta "a una presentadora", aludiendo al momento en el que Juanpi le dijo que no le había puesto nunca los cuernos a Sandra, cuando más adelante confesaría que no fue así. Además, Sandra ha señalado que Juanpi, cuando comenzaron su relación, confesó que nunca le había puesto los cuernos a su pareja anterior, por lo que dio por hecho que a ella tampoco.

No obstante, hay que recordar que Sandra sopbrepasó todos los límites con Andrea cuando todavía no sabía nada de los cuernos de Juanpi, algo que, sumado a las palabras que dijo de su madre el andaluz, "le vino de lujo para liarse con Andrea, así tuvo defensa", ha dicho Juanpi, muy seguro de sus palabras. Sin embargo, según Sandra, fueron ciertas actitudes de Juanpi las que propiciaron que se liase con Andrea en 'Villa Playa'.

Las imágenes inéditas de Juanpi y Sandra tras su reencuentro

Además, en el debate final hemos podido ver unas imágenes inéditas de Juanpi y Sandra tras el reencuentro que mantuvieron la semana pasada. Y con división de opiniones: mientras hemos notado a un Juanpi ya dando más que por finiquitada su relación con Sandra, a esta se le ha visto un tanto más resentida y dolida por cómo se ha comportado Juanpi con ella. "No me creo nungún argumento de ella y me sigue pareciendo un mentiroso", señala Sandra en las imágenes inéditas.

Por otro lado, Juanpi hace alusión a cómo han cambiado las cosas desde la hoguera final hasta ese momento del reencuentro: "Sandra y Andrea han durado un recreo... Se ha dado la vuelta a la tortilla... el tiempo pone cada uno en su lugar".