Programas completos
'El debate final de las tentaciones': Temporada 9 programa 1, completo
'El debate final de las tentaciones', al completo: revive de nuevo el programa y los mejores momentos, en la web de Telecinco
El duro cara a cara de Sandra y Juanpi en 'El Debate Final de las Tentaciones', con Sandra Barneda de por medio: "Eres mentiroso hasta con ella"
El motivo por el que Mayeli y Álvaro no han podido acudir a ‘El debate de las tentaciones’: "Se ha complicado’’
Sandra, Juanpi, Andrea y Mara saldan sus cuentas pendientes en plató. Además, se destapa una infidelidad que afecta a uno de los protagonistas y que podría dinamitar a una pareja que se fue de la mano en el reencuentro. Por si fuera poco, una de las personas que más alarmas ha hecho sonar en República Dominicana ha vivido una noche de pasión con alguien de la octava temporada.