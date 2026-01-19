Logo de telecincotelecinco
'El debate final de las tentaciones': Temporada 9 programa 1, completo

Debate final 1 - Una infidelidad y una noche de pasión La isla de las tentaciones Temporada 9 El debate de las tentaciones 8
'El debate final de las tentaciones'. telecinco.es
Sandra, Juanpi, Andrea y Mara saldan sus cuentas pendientes en plató. Además, se destapa una infidelidad que afecta a uno de los protagonistas y que podría dinamitar a una pareja que se fue de la mano en el reencuentro. Por si fuera poco, una de las personas que más alarmas ha hecho sonar en República Dominicana ha vivido una noche de pasión con alguien de la octava temporada.

