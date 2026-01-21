Sandra estalla contra Carlos Lozano por la falta de limpieza en la casa de 'GH DÚO': "¿Nadie va a limpiar?"

GH DÚO 21 ENE 2026 - 17:48h.

Anita Williams defiende a Carlos Lozano ante las acusaciones de Sandra Barrios

Los reproches entre Carlos Lozano y Cristina Piaget tras salvarse este de la expulsión: ''Tengo mis dudas, ya estoy harto''

La tensión en la casa de 'GH DÚO' ha llegado por la puerta del baño. Sandra Barrios, exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9', ha entrado al servicio y ha salido horrorizada por la suciedad que ha visto en el baño. La concursante se ha quejado de la falta de higiene: "Lo he limpiado hace tres horas", decía ella muy enfadada.

Desde el primer momento, las acusaciones se han centrado en Carlos Lozano: "Está toda la taza del váter llena de mierda. Yo he limpiado el baño esta mañana. He ido a hacer pipí y me he muerto del asco", explicaba la gaditana. El presentador ha dicho que él no había sido, lo que ha desatado una bronca entre ambos haciendo que Sandra estalle contra su compañero: "Quien haya sido que lo limpie", pedía Belén Rodríguez, entre los "¡Qué asco!" de Raquel Salazar.

"Ha derrapado", afirmaba Manuel. Sandra no ha aguantado más y ha comenzado a gritar a Carlos Lozano: "¿Nadie va a limpiar la mierda? A lo mejor no te has dado cuenta que has manchado sin querer", decía ella. Por su parte, Carlos ha continuando negando que haya sido él. "Llevamos una hora y media y no ha entrado nadie después de ti. Nadie lo limpia, mearé en las camas, en el sofá y en las zonas comunes", amenazaba Sandra.

Anita defiende a Carlos

Por su parte, Anita Williams ha defendido a su compañero, Carlos Lozano, de las acusaciones de Sandra Barrios, afirmando que ella ha ido al baño después del presentador y se lo ha encontrado limpio, por lo que él no puede haber sido. Tan lejos ha ido la bronca, que la casa se ha revolucionado y Belén Rodríguez ha hecho una investigación para saber quién era el culpable: "Han entrado dos personas después de ti. He hecho una investigación", afirmaba.