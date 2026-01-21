Claudia Chacón se abre como nunca en una entrevista exclusiva en la que habla del dolor por la infidelidad de Gilbert y de su evolución emocional tras el programa

Sandra, de 'La isla de las tentaciones 9': "Yo a mí pareja nunca la he tratado mal"

Compartir







Las emociones siguen a flor de piel en ‘La isla de las tentaciones 9’ y ahora ha sido Claudia Chacón quien ha sorprendido al sincerarse como nunca. La mallorquina, que salió del programa sola y confesó en el reencuentro, cuatro meses después, que no estaba ni con Gilbert ni con Gerard, llega a ‘El debate final de las Tentaciones’ con ganas de explicarlo todo.

Durante la emisión del debate final, Claudia concede una entrevista exclusiva para la web, en la que se abre en canal y reflexiona sobre su experiencia en el programa, el dolor vivido tras la infidelidad, sus contradicciones y el aprendizaje personal que se lleva después de su paso por República Dominicana. Un testimonio íntimo que invita a darle play al vídeo para conocer su versión más sincera.

Uno de los momentos más duros de la entrevista llega cuando Claudia confiesa que lo que más le afectó de la traición de Gilbert no fue la infidelidad en sí, sino con quién se produjo, con su ex: Mari. “Yo creo que podría haber perdonado cualquier infidelidad, pero que fuera con su ex fue lo que a mí me reventó”, explica. La joven reconoce que durante toda su relación había sufrido por esa persona y que esa herida fue la que más le dolió. Claudia también reflexiona sobre su carácter y sobre el origen de sus celos. “Sí, soy una traumada con él, pero porque tenía mis motivos”, asegura, defendiendo que muchas de sus reacciones estaban marcadas por el miedo y experiencias previas.

Durante el debate en plató, Sandra Barneda preguntó a Almudena si había logrado entender a Claudia durante su paso por el programa. “Yo creo que no. Ella es mi amiga y la amo, pero no puedo hablar mucho porque me recuerda a Darío”, reconocía la de Málaga, estableciendo paralelismos entre ambas parejas.

A raíz de esta comparación, Claudia explicó ante Sandra Barneda y sus compañeras que, al inicio del programa, llegó a sentirse identificada con Darío. “Al principio entendí ese agobio, esa sensación de no saber si estás en tu relación por amor o por costumbre”, confiesa. Una reflexión que la llevó incluso a empatizar con él y a pedir perdón a Almudena. Sin embargo, con el paso del tiempo y tras ver cómo se desarrolló la experiencia, Claudia marca distancias. Asegura que, al final del programa, ya no se sentía identificada con Darío ni cree que tengan nada que ver como personas, dejando claro que su percepción cambió por completo.

La entrevista continúa con confesiones sobre el arrepentimiento, la culpa y los comportamientos que le gustaría cambiar en futuras relaciones, mostrando una versión más autocrítica y madura de sí misma. Una conversación sincera, cargada de emoción y reflexión, que demuestra que ‘La isla de las tentaciones 9’ sigue dejando historias humanas.

Dale play a la entrevista completa y descubre a la Claudia más real.

Gilbert, de 'La isla de las tentaciones 9': "Aprendí a valorarme más y a saber lo que valgo"

Gilbert ha hecho balance de su paso por ‘La isla de las tentaciones 9’ en una entrevista exclusiva en la que se ha mostrado reflexivo y autocrítico, reconociendo que la experiencia le ha servido para mirarse por dentro y replantearse su forma de vivir las relaciones. Dale play.