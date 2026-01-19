La exnovia de Juanpi se ha sincerado sobre lo que ha supuesto en su vida personal participar en 'La isla de las tentaciones'

Sandra Barrios y Juanpi llegaron a ‘La isla de las tentaciones 9’ con una relación que, aunque desde fuera parecía estable, muy pronto conocimos que había secretos que desvelar. Como muchas parejas del formato, decidieron someterse a la experiencia para poner a prueba su amor, pero lo que encontraron en República Dominicana fue un auténtico terremoto emocional que acabó marcando un antes y un después en sus vidas.

Desde los primeros días, la convivencia separados y la presión de las tentaciones comenzaron a hacer mella en la pareja. En el caso de Sandra, su evolución fue especialmente visible. La joven pasó de mostrarse triste por el comportamiento de su novio a expresar sus emociones con mayor claridad por Andrea, su soltero favorito. Su paso por el programa no solo estuvo marcado por la relación con Juanpi, sino también por un profundo proceso de autoconocimiento como ella misma nos ha confesado en la entrevista que ha concedido en exclusiva para esta web.

El balance que hace Sandra Barrios de su experiencia

En la entrevista, Sandra reconoció el impacto que ha tenido el reality en su vida: “Ha sido totalmente un antes y un después en mi vida, tanto a nivel personal por todo lo que he aprendido, como a nivel profesional, que espero que también”. La experiencia la obligó a mirarse de frente y a replantearse qué estaba dispuesta a aceptar en una relación tras conocer las infidelidades de Juan Pablo.

Si pudiera volver atrás y hablar con la Sandra del primer día, lo tiene claro: “Le diría: sé tú misma, haz caso a lo que sientes y no te calles”. Un mensaje que resume uno de los grandes aprendizajes de su paso por la isla: dejar de anteponer a los demás y empezar a escucharse a sí misma.

Uno de los momentos más duros para ella fueron las imágenes que tuvo que ver en las hogueras. “Las imágenes que más cuestan ver son cuando estás en la cama y cuando estás haciendo cosas feas”, confiesó, evidenciando la carga emocional que supone revivir ciertos comportamientos delante de toda España.

A pesar de las críticas y del juicio público, Sandra defendió su versión y puso el foco en lo aprendido: “He aprendido que valgo mucho, que nadie me va a pisotear, nadie me va a mentir y que voy a tener una relación súper sana. Quiero una persona a mi lado que me valore”. Además, hace autocrítica sobre sus errores: “Obviamente no voy a volver a ser infiel. Pero estáis viendo solo lo peor. Yo a mi pareja nunca la he tratado mal, así que no cambiaría mucho”.