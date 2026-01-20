Almudena escucha las explicaciones de su amiga, Claudia, sobre Darío

Gerard y Claudia confiesan lo que ocurrió realmente entre ellos al salir de 'LIDLT 9' con todo lujo de detalles: "Nos faltó confianza"

Compartir







Las emociones siguen a flor de piel en 'La isla de las tentaciones 9', y ahora ha sido Claudia quien ha sorprendido al sincerarse como nunca. La mallorquina, después de salir del programa sola y contar en el reencuentro cuatro meses después que no con Gilbert ni con Gerard, llega al debate final con ganas de explicarlo todo.

Sandra Barneda le ha preguntado a Almudena si se ha entendido a Claudia durante su experiencia en el programa: "Yo creo que no. Ella es mi amiga y la amo, pero yo no puedo hablar mucho porque me recuerda a Darío", reconocía la de Málaga respondiendo a la presentadora en 'El debate final de las tentaciones'.

Claudia comienza defendiendo su actitud y han comentado que en Villa Playa, ella se sentía como Darío y Almudena era como Gilbert, comentando los paralelismos entre las parejas. Claudia explica que, al inicio del programa, pudo entender el agobio de Darío, esa sensación de no saber si estaba en su relación por amor o por costumbre.

El cambio de opinión tras su paso por el programa

“Yo en algún momento también me he podido sentir así”, admitía la de Mallorca, mostrando empatía hacia él y reconociendo que esa comprensión fue uno de los motivos por los que llegó a pedir perdón a Almudena. Con el paso del tiempo y tras ver cómo se desarrolló la experiencia, Claudia marca distancias. Asegura que, al final del programa y tras conocer mejor la actitud de Darío, ya no se siente identificada con él ni cree que tengan nada que ver como personas.