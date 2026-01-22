El exnovio de Claudia ha abierto su corazón para hablar del dolor que sintió en 'La isla de las tentaciones' y todo lo que ha aprendido al respecto

Todo lo que cambiarían las parejas de 'La isla de las tentaciones 9' de su experiencia: "Me sirve para aprender"

Compartir







‘La isla de las tentaciones 9’ volvió a demostrar que poner una relación a prueba frente a las tentaciones puede sacar a la luz emociones, miedos y carencias que muchas veces permanecen ocultas fuera del foco mediático. Una de las historias que más debate ha generado ha sido la de Claudia y Gilbert, una pareja que llegó al reality con sentimientos intensos, pero que terminó rompiéndose por completo viendo las imágenes de las diferentes hogueras que han vivido.

Desde el inicio del programa, la relación entre Claudia y Gilbert se mostró frágil. Aunque ambos defendían su amor, las inseguridades y la impulsividad de Claudia marcaron su paso por la isla. Su acercamiento a varios solteros no tardó en producirse, provocando un fuerte impacto en Gilbert, que vivió la experiencia con una intensidad emocional desde el minuto uno. Mientras que ella se dejaba llevar en ‘Villa Playa’, él permanecía anclado a la relación, mostrando una actitud más contenida y centrada en sus sentimientos hasta que su corazón se rompió en dos.

Lo que ha aprendido Gilbert de su paso por el reality

Para Gilbert, el programa no fue un camino fácil: “Mi paso por el programa fue duro”, reconoció en la entrevista que le hicimos, aunque asegura que también le dejó un importante aprendizaje personal: “He aprendido a valorarme más, a saber lo que valgo y a quererme más a mí mismo”, explicó, dejando claro que la experiencia, aunque dolorosa, le ayudó a reforzar su autoestima y a replantearse qué tipo de relación quiere en el futuro.

Al hablar de lo ocurrido con Claudia y los solteros, Gilbert no ha ocultado su desconcierto: “No comprendo muy bien el comportamiento que tuvo Claudia en ‘La isla de las tentaciones’”, afirmó. Aunque reconoce su carácter impulsivo, considera que cruzó ciertos límites: “Creo que se dejó llevar más de la cuenta”. Unas palabras que reflejaron la decepción que sintió al ver cómo la persona en la que confiaba se dejaba llevar primero con Gerard y después con Aitor.

Ver las imágenes una vez fuera tampoco fue sencillo. Sin embargo, Gilbert aseguró que se reconoció totalmente en pantalla: “Me reconozco a mí mismo porque soy una persona que siente mucho y que ha demostrado mucho por Claudia”. Revivir ciertos momentos le resultó especialmente doloroso, ya que “ver todo lo que me hizo, provocó que sufriera mucho”, confesó con honestidad.

Claudia admite que se arrepiente de ciertos comportamientos

Durante la emisión del debate final, Claudia concedió una entrevista exclusiva para esta web, en la que se ha abierto en canal para reflexionar sobre su experiencia en el programa, el dolor vivido tras la infidelidad, sus contradicciones y el aprendizaje personal que se lleva después de su paso por República Dominicana. Un testimonio íntimo que invita a darle play al vídeo para conocer su versión más sincera.

Uno de los momentos más duros de la entrevista llegó cuando Claudia confiesó que lo que más le afectó de la traición de Gilbert no fue la infidelidad en sí, sino con quién se produjo, con su ex, Mari: “Yo creo que podría haber perdonado cualquier infidelidad, pero que fuera con su ex fue lo que a mí me reventó”, explicó.