Pedro Jiménez 22 ENE 2026 - 01:23h.

La tensión ha saltado entre la expareja, que no ha conseguido llegar a ningún acuerdo durante 'El debate final de las tentaciones'

Nieves relata con todo lujo de detalles la razón principal de su ruptura con Lorenzo y saltan chispas: "Ya no había amor"

Compartir







Barranco y Nieves han explicado durante 'El debate final de las tentaciones' las conversaciones privadas que han mantenido durante todo este tiempo, con todo lujo de detalles. Y es que durante el reencuentro salió a la luz que Nieves y el tentador VIP habían mantenido algún que otro intercambio de palabras vía móvil. Mensajes que al parecer, según se ha dicho en plató y se dijo en aquel momento, se borraron por parte de ambos. Pues bien, la expareja de Lorenzo ha señalado que no es que los borrase, si no que los tiene crifrados. Barranco, por su parte, ha comentado que él no los ha borrado, pero tiene capturas que certifican que Nieves le dijo en su momento que iría a verle a Barcelona.

Barranco ha dado más detalles sobre esto, señalando que Nieves se "hace la loca" cuando ella es la artífice de todo. Una Nieves que ha desvelado que hablaba con Barranco hasta que este "le dejó de contestar": "Me tenías en mejores amigos". Pero, como todo, el contexto es fundamental. Hay que dejar claro que en este momento ni Olatz estaba con Barranco ni Nieves con Lorenzo.

O al menos, eso ha parecido en un primer momento, puesto que según ha dicho Nieves, ya cuando Olatz estaba con Barranco, este le escribió para quedar. De hecho, según ha dicho la joven, Barranco le envió la ubicación: "El chico que me llevó a un bolo cerca del pueblo de Nieves, antes de eso, ya había tenido varias conversaciones con ella". "Le mande la ubicación para que viera que era verdad que estaba allí", ha añadido este.

La información comprometida de Lorenzo sobre Nieves

Posteriormente, Lorenzo ha destapado una información que le llegó sobre Nieves cuando lo dejó con esta: "Cuando Nieves me dejó, a los dos días me llegó una información de que Nieves había estado tonteando con un chaval. Y cuando ella me deja, y luego me dijo de volver, ese mismo día me dice que ese chaval con el que se supone que no había tonteado, se lió con él".

Esta información ha sentado muy pero que muy mal a Nieves, que se ha intentado justificar pero cuyas palabras no han sido creídas por Lorenzo: "¡Eres muy mentirosa!". Finalmente, ambos no han conseguido llegar a ningún acuerdo.