Sandra Barneda alucina con la reacción del público al entrar Borja al plató

Borja rompe a llorar al confesarle sus sentimientos a Almudena en el reencuentro de 'La isla de las tentaciones 9': “Está siendo complicado para mi”

En el reencuentro cuatro meses de 'La isla de las tentaciones 9' Almudena y Borja contaron que desde que salieron del programa seguían conociéndose y, poco a poco, estaban abiertos a dejarse llevar y enamorarse. En 'El debate final de las tentaciones', ambos han revelado cómo va su relación ante las preguntas de la presentadora, Sandra Barneda: "Nosotros seguimos conociéndonos porque han sido momentos muy complicados. Una emisión muy dura", comenzaba Borja visiblemente emocionado.

El onubense ha admitido que esta siendo muy difícil la situación que están viviendo y que, a pesar de que intenta entenderlos y respetar el duelo de la relación entre Almudena y Darío que duró 11 años, le duelen las circunstancias. Su testimonio ha arrancado el aplauso del público y ha emocionado a los colaboradores, a Sandra Barneda e incluso a Darío. La presentadora le ha dado un abrazo a Borja y le ha dicho que "el amor llega cuando menos te lo esperas".

Almudena ha explicado que para ella también está siendo duro: "Me ha dado mi espacio. Todo el mundo me ha dicho que necesito estar sola, pero ¿Cómo voy a dejar pasar a esta persona?", decía ella. La malagueña ha dicho que a pesar de la opinión de la gente, quiere seguir conociendo a Borja. Marta Peñate le ha dicho que ella estuvo en una situación parecida y que, tras 11 años de relación encontró a su pareja actual: "Ha sido lo mejor que me ha pasado y ojalá te pase también a ti", terminaba la colaboradora.

"Nunca había ocurrido"

La entrada de Borja a plató nos ha dejado uno de los momentos más alucinantes de la edición. La presentadora se ha quedado en shock ante la reacción del público: "Es la primera vez que se pone todo el público en pie". Almudena y Borja se han saludado de una manera bonita y muy emotiva que ha hecho que toda la grada haya aplaudido y gritado llenos de euforia. Sandra Barneda les ha pedido que repitan su beso, ante la tenta mirada de Darío, y todo el público ha vuelto a estallar en vítores de celebración.