Carolan 'La Berraca' se ha desahogado con Abenohara tras su pelea con Miriam

Carolan ‘La Berraca’ no ha podido evitar derrumbarse tras vivir uno de los combates más duros de ‘The Ultimate Warrior’. La luchadora canaria se enfrentaba en el tatami a Miriam ‘Harley Quinn’ en una pelea en la que tuvo que intervenir el personal médico.

Después de encajar varios golpes, la ‘barbie más letal’ del reality de MMA de Mediaset Infinity tuvo que ser atendida por un médico que vio necesario intervenir para frenar el combate: “Eso hay que coserlo ya”.

Tras esa pelea, Carolan no ha podido evitar romper a llorar y ha tenido que ser consolada por Abenohara, su paisana y amiga: “Llora de felicidad porque las dos estáis luchando por vuestros sueños”, le decía, para intentar rebajar la preocupación que tenía por su compañera.

A esas palabras le han seguido otras muchas de ánimo. Si quieres ver el discurso que le ha dado Abenohara a su compañera, no dudes en dar al play al vídeo inédito que encabeza esta noticia.