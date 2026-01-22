Antía Troncoso 22 ENE 2026 - 22:50h.

Belén Ro, John Guts y Carmen Borrego entraron a la casa de 'GH DÚO' con una importante misión secreta que en la gala de esta noche ha quedado al descubierto. "¡Atención! Alguien os ha estado mintiendo desde el primer día", comunicaba Jorge Javier a la casa, antes de dar paso al vídeo que daría a los concursantes la respuesta a esta impactante declaración del presentador.

Hace 15 días, en la gala de estreno, Belén Ro protagonizaba uno de los momentos más cómicos de la noche al encontrarse con John Guts. Y es que este se presentaba a ella como uno de los "affaires" de su pasado. "Espero que te acuerdes de mi", eran las palabras con las que el mexicano saludaba a la experta en realities, dejándola completamente desconcertada.

Tras ese primer y surrealista encuentro, Jorge Javier les explicaba a los concursantes que debían entrar a la casa diciendo que eran expareja, con Carmen Borrego como cómplice. Una misión secreta que los tres han mantenido durante estas primeras semanas de convivencia. Sin embargo, no ha sido una tarea sencilla, pues Belén Ro y John Guts... ¡No se soportan!

La rección de los concursantes al enterarse de la mentira de Belén y John

Esta noche, los concursantes se enteraban de toda la verdad y se quedaban completamente en shock al descubrir que Belén Ro y John Guts les habían engañado por completo. Ante las caras de estupefacción de sus compañeros tras visualizar las imágenes de la gran mentira, Jorge Javier les daba la enhorabuena y Belén Ro explicaba:

"Ayer se me hacía imposible seguir mintiendo. Yo ya no quería seguir mintiendo y mucho menos a Carlos", decía la colaboradora, a la que se le ha hecho muy complicado mantener la mentira. "A mi me decía Belén todo el rato "este tío tiene que mentir porque ha hecho de todo", añadía Carlos Lozano. Unas palabras que hacían que Belén Ro diese una explicación: "Eso no tiene nada que ver con la mentira, que no lo soporto es verdad. Lo único que es mentira es que he estado con él".