Patricia Fernández 25 ENE 2026 - 21:56h.

Mónica Hoyos no se corta con su opinión sobre lo sucedido entre Cristina Piaget y Carlos Lozano en la parte de 'GH DÚO: Cuentas pendientes' en Mediaset Infinity

Cristina Piaget revoluciona 'GH DÚO' con su rap contra Carlos Lozano: "Solo eres un gusano"

Pese al gran entendimiento que parecía haber entre ellos desde que entraron en la casa de Tres Cantos, en los últimos días se empezaban a ver las rencillas entre Carlos Lozano y Cristina Piaget hasta que todo ha terminado estallando por los aires. Tanto es así que el expresentador aseguraba que su amistad con ella se había roto: "Ya no hay vuelta atrás". Algo de lo que Mónica Hoyos no ha dudado en hablar desde el plató durante la parte en Mediaset Infinity de 'GH DÚO: Cuentas Pendientes'.

Ha sido un fin de semana convulso si hablamos del dúo de Carlos Lozano y Cristina Piaget. Las tensiones entre ellos no han faltado, un distanciamiento total que ha provocado broncas entre ellos y momentos nada agradables para dos concursantes que estaba muy unidos en la casa.

Las palabras de Mónica Hoyos sobre lo sucedido entre Cristina y Carlos

"Me parecía que el dúo estaba muy bien hasta que la señorita Cristina no solamente le ha faltado el respeto, sino que le ha faltado el respeto a su familia, pero la cosa cambia porque al público le hace gracia que ella hable, grite y diga esas cosas... si hubiera sido Carlos el que hubiera hecho eso todos hubiéramos ido en contra, pero como ha sido Cristina... qué mona y qué graciosa. No señor, si un hombre sufre lo hace igual que una mujer"

La expareja de Carlos Lozano hacía alusión al rap que le ha dedicado a Carlos Lozano: "Le dijo gusano y de todo". Algo que Carmen Alcayde aseguraba que se tomaba como "una broma", lo que Mónica Hoyos no se tomaba para nada así: "¿Broma? Te voy a decir gusana a ti, para ti será una broma, pero los insultos son iguales si se hacen hacia un hombre como hacia una mujer".

Momento en el que Ion Aramendi le proponía a Mónica si quería hacerle un rap a la colaboradora y, aunque prefería no hacerlo, se generaba un momento de baile en el plató.