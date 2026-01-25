Patricia Fernández 25 ENE 2026 - 23:14h.

Asombro y lágrimas entre los concursantes de 'GH DÚO' al escuchar las explicaciones del bailaor: "Se le encontró mi madre, fue un infarto fulminante"

Así reaccionaban los concursantes de 'GH DÚO' a la salida de Antonio Canales de la casa de Tres Cantos

Antonio Canales tenía que marcharse de la casa de Tres Cantos por causas de fuerza mayor, el fallecimiento de su hermano pequeño. Los participantes no tenían la oportunidad de despedirse de él, aunque este si quiso mandarles un mensaje desde el exterior, lo que no sabían era que durante esta gala dominical con Ion Aramendi su compañero se iba a volver a incorporar de nuevo a la convivencia, como concursante de pleno de derecho, y es que las puertas de 'GH DÚO' siempre se quedaron abiertas para él.

Las primeras palabras de Antonio Canales en su vuelta a la casa

Ya dentro de la casa, pero desde el confesionario, Canales decía sus primeras palabras tras lo sucedido a Ion Aramendi: "De parte de todo el equipo, de todo el público y todos nosotros, lo sentimos mucho, te mandamos un abrazo enorme y mucho ánimo". Lo que agradecía con palabras y explicaba el motivo por el que había querido volver a la casa: "Estábamos en casa y mi madre me dijo: 'El día que tu hermano falleció habíamos estado viéndote. ¿Tú que haces aquí? Si me quieres hacer feliz, hazlo desde allí, quiero seguiros y me vais a dar ánimo".

Y se emocionaba al pensar que se iba a reencontrar con sus compañeros y hablaba sobre el cariño que ha cogido a todos, como el momento en el que llega: "Vengo limpio y no he salido de mi cuarto, vengo igual. No sé lo que me voy a encontrar, quiero volver a entrar sin ningún filtro como el Antonio que entró".

Además, el presentador le explicaba que sus compañeros no sabían nada de su pérdida: "Estamos encantados de tu vuelta, cuando entres siéntete libre de contarles de lo que creas oportuno, la decisión es únicamente tuya".

El bailaor se reencuentra con sus compañeros

"Creo que alguien ha llegado a la casa", les decía 'El Súper' y todos saltaban del sofá corriendo para ir a abrazarle, entre gritos de felicidad, lo que hacía que este no pudiera evitar las lágrimas: "Bienvenido a tu casa".

Él se mostraba muy ilusionado de poder estar de nuevo junto a ellos y este se sentaba con sus compañeros en el sofá para contarles lo sucedido: "El día que me fui hacia dos horas que había fallecido mi hermano, se fue a dormir la siesta y ya no se despertó. Un infarto fulminante, lo más duro es que se lo encontró mi madre, es al tercer hijo que entierra. De repente, me vi en un vendaval, he estado al lado de toda mi familia, de ella". Lo que provocaba una dura reacción en sus compañeros: "Se me están poniendo los pelos de punta".

"Mucha protección e intimidad y mucho respeto", así definía el bailaor cómo fue su marcha de la casa y lo que pasó después: "Al llegar a Sevilla me he quedado con mi madre en su casa, a su lado. Ayer ya la vi mejor y me dijo que era más feliz viéndome aquí y también que mi hermano me estaba viendo. Yo quiero dedicárselo a él y a mi madre, esto me va a servir de terapia".

Así fue la marcha de Antonio Canales de 'GH DÚO'

Así comunicamos la noticia que no nos hubiera gustado dar: Antonio Canales tenía que abandonar la casa por por causa de fuerza mayor ajena al programa. Y 'El Súper' era quien comunicaba esto a sus compañeros, que se quedaban completamente en 'shock', preocupándose de que este se encontrase bien. Un primer impacto que sobre todo sobrecogió a su dúo en el programa, Raquel Salazar.

Pero las bonitas palabras y las lágrimas de todos los concursantes no tardaron en llegar. Todos recordaban a Antonio con cariño y esperaban que todo estuviera bien fuera, al que no dudaban que volverían a ver fuera.

Y él, pese al complicado momento que estaba viviendo, no dudaba en mandarles un mensaje desde el exterior para tranquilizarles: "Aquí estoy, cuánto os echo de menos y cuánto os quiero. Cómo bien sabéis tuve que abandonar el programa por motivos personales, pero aquí estoy. Pronto os lo contaré, ojalá vernos pronto". Lo que no se esperaban es que iba a ser tan pronto y de nuevo en la casa de Tres Cantos.