Pedro Jiménez 25 ENE 2026 - 22:14h.

Miguel Frigenti ha pedido la expulsión de Carmen Borrego y su hijo ha saltado como nunca contra el colaborador: "¡Vete a tu casa!"

La vuelta de Antonio Canales a la casa, el estreno de la Sala de la Verdad con Carlos y Cristina, posicionamientos y la identidad del nominado menos votado, el domingo en 'GH DÚO. Cuentas Pendientes'

Miguel Frigenti y José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, han protagonizado durante este domingo en la parte que 'GH DÚO' ha emitido en Infinity antes de su emisión en Telecinco un tensísimo enfrentamiento. Todo ha ocurrido cuando Miguel Frigenti ha señalado unas palabras sobre Carmen Borrego, pareja de Belén Ro en el reality de convivencia, que no han sentado nada pero que nada bien a su hijo, quien no ha dudado en decirle lo que piensa en directo y saltando la tensión por los aires.

Y es el colaborador de Telecinco ha señalado a Belén Ro como la "culpable de la separación entre Cristina Piaget y Carlos Lozano": "Ha hecho del divide y vencerás su bandera. Escuchó los aplausos a Carlos Lozano y quería ocupar el lugar de Cristina y quitársela de encima. La expulsada de esta semana debe de ser ella porque si sale nos hacemos un dos por uno y nos quitamos también de en medio a Carmen Borrego", ha señalado Miguel Frigenti.

Pero sus palabras no se han quedado ahí, asegurando sobre la menor de las Campos que "es insoportable aguantarla continuamente pidiendo abandonar el concurso".

"Votad a Belén Ro. Por cada voto me hago una foto con cada persona del público que la vote y así nos quitamos a Carmen Borrego de en medio y puede entrar en su lugar un reserva que tenga ilusión por estar en 'Gran Hermano' y que no esté amenazando continuamente al público y a la organización con abandonar el programa, porque eso no es ser profesional, eso es ser una pesada", ha indicado Frigenti, contundente, con un último y tajante "¡vete a tu casa hombre!", mirando a cámara.

El cara a cara entre José María Almoguera y Miguel Frigenti

José María Almoguera, muy pendiente y atento de lo que había dicho el colaborador en todo su discurso, no ha tardado en saltar ante lo que acababa de escuchar sobre su madre, echándole en cara que siempre tiene que estar hablando de una Campos para estar ahí: "Es un discurso de odio. Hay once más y no te escucho hablar de nadie más. Siempre hablando de mi madre", ha comenzado diciendo el tambié nieto de María Teresa Campos.

Además, le ha comentado que no entiende ese discurso de que se vaya, cuando está nominada y lo que habría que hacer es apoyarla y "no hundirla": "Tu discurso de odio lo único que hace es hundir a las personas". Miguel Frigenti, molesto con esto último, se ha dirigido al presentador: "No voy a permitir que utilice términos gélidos como discurso de odio cuando lo que se está haciendo es comentar un concurso y las actitudes de tu madre, que está amenazando continuamente con abandonar. Si tu madre y tú no estáis preparados para que los analistas no comenten el concurso no vengas a defenderla".

El rifirrafe entre Miguel Frigenti y Kike Quintana en Telecinco

Ya en directo en Telecinco, Miguel Frigenti ha vuelto a cargar contra Belén Ro asegurando que "está metiendo mucha caca entre Carlos Lozano y Cristina Piaget", jugando a "desgastar" a esta última porque está nominada junto a ella: "La que está intoxicando esa casa y la relación entre Cristian y Carlos Lozano tiene un nombre y es Belén Ro. Espero que se vaya". Kike Quintana ha tildado esas palabras como "algo personal" que tiene este con Belén Ro y Frigenti le ha señalado que "no mintiese", ante lo que el hijo de Ana Rosa Quintana se ha llevado un pequeño rebote: "Digo lo que me da la gana".

"Este chico quiere protagonismo a mi costa y no lo voy a consentir", ha dicho Miguel Frigenti, sobre Kike Quitana. Un Kike Quintana que ha dejado claro que en la casa toman sus propias decisiones sobre con quién se juntan o quién se separan. Por último, José Maria Almoguera ha subrayado que cómo puede decir todo eso sobre Belén Ro cuando en su 'Gran Hermano' hizo exactamente lo mismo.