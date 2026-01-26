Pedro Jiménez 26 ENE 2026 - 03:30h.

El ya exconcursante del reality de Telecinco ha dado el adiós definitivo y sus palabras no han dejado indiferente a nadie: "¡Muñecones...!"

John Guts se ha despedido de manera definitiva de la casa de 'GH DÚO' tras ser el primer expulsado de esta edición y las que han sido sus últimas palabras hacia los concursantes no han dejado indiferente a nadie. Palabras llenas de reproches, cuentas pendientes y una inesperada petición a una concursante, concretamente a Cristina Piaget, que ha provocado más de un sobresalto.

En primer lugar, se ha dirigido a Belén Ro tachándola de "déspota" y "grosera": "Tus faltas de respeto y forma de dirigirte al resto deja en entrevisto el nivel de educación que tienes. Y que hables de partes íntimas íntimas mías habla mucho de ti". Un John Guts que ha desvelado que le ofreció unas disculpas a la colaboradora y esta no las aceptó. Belén Ro, por su parte, se ha mostrado tajante: "Estás donde deberías, fuera de la casa".

La siguiente ha sido Carmen Borrego, cuyas palabras han sido muy diferentes a las que acababa de pronunciar sobre Belén Ro: "Tienes lealtad ciega hacia tu compañera", y le ha pedido que "se aparte de Belén Ro" para que haga su concurso.

Posteriormente, John Guts le ha mandado un mensaje a Carlos Lozano: "Muñecón", ha comenzado diciendo, para después darle las felicidades por "las faltas de respeto que tiene hacia Cristina", tildando lo que tiene con esta de "relación tóxica". "Te vas a ir con la Harley con ella y no lo entiendo, porque te estaba poniendo frito hace nada. No tienes ni idea, no me conoces wey", ha dicho un Carlos Lozano que le ha llamado "barbón" devolviéndole así el zasca que acababa de recibir por parte del ya exconcursante.

La petición de John Guts a Cristina Piaget

Una tónica diferente han tenido las palabras de John Guts hacia Cristina Piaget, mencionándole algo que pactaron en su día cuando John Guts todavía era concursante: "Nos vamos a ir de caravana, si quieres, como dice tu compañero Carlos. Lo hacemos también si hace falta, no tengo ningún problema. Por favor, nunca pierdas de vista que estás jugando. Lo estás haciendo perfecto y no pierdas la esencia". "No dejes que ninguna persona te diga que estás mal, a no ser que sea profesional en la materia", ha añadido John Guts.

Cristina Piaget, por su parte, ha asegurado que estaba esperando esa invitación: "¡Vamos a coger la Harley e irnos al desierto de las Bardenas Reales! ¡Sin saltarme un paso, porque es un señor y me va a invitar! Estoy esperando esa invitación". Una invitación que parece ser que ya ha llegado y que tan solo habrá que esperar a que esta aventura acabe también para Cristina para que los deseos de ambos se cumplan.