Belén Rodríguez le lee el futuro a Sonia Madoc a través de las cartas: "Vas a tener un disgusto"

Carlos Lozano sentencia su amistad con Cristina y ella explota: "Ya no hay vuelta atrás. Deberían echarte de aquí"

Mucho revuelo en la casa de 'GH DÚO'. Parece que ha estallado un nuevo e inesperado conflicto entre Carlos Lozano y Cristina Piaget, tal y como hemos podido seguir a través del minutado de este viernes, pero, en medio de tanto caos, también hay momentos para la calma. En uno de esos momentos, Belén Rodríguez le ha leído las cartas a Sonia Madoc, a la cual advierte sobre su futuro laboral y sentimental.

En un momento de intimidad en mitad de la noche, Belén Ro saca su baraja de cartas para tratar de adelantarse al futuro. Le comenta a Carmen Borrego que no ve nada clara su expulsión (consulta aquí quiénes son los nuevos nominados), pues interpreta, a través de las cartas, que los porcentajes están muy igualados. Después Sonia se atreve a que su compañera le lea las cartas y, aunque Belén insiste en que le ha salido una muy buena tirada, Sonia no podrá quitarse de la cabeza una advertencia que le ha hecho Belén.

Belén Ro le lee las cartas a Sonia Madoc

"Esta parece Selena, pero no lo es. Te hablo completamente en serio. Te sale el triunfo sobre una mujer morena que vas a trabajar con ella. ¿No conoces a ninguna mujer morena? A lo mejor no es para cantar, sino que te va a ofrecer los contratos", le comenta Belén. Pero no todo van a ser buenas noticias para la artista, pues según afirma Belén, Sonia va a tener, en el terreno laboral, "un disgusto con un hombre canoso, mayorcito". Esta sería una clara advertencia hacia la cantante.

Para rematar, en este sentido laboral, Sonia cantará con un chico joven. Por otro lado, en el terreno sentimental, Sonia va a tener "un flirteo, un rollo, sexo, con un hombre que no es tu pareja... pero sigues con tu pareja". A Sonia le extraña eso, pues dice que no va con su personalidad eso de ser infiel y continuar con su pareja, pero Belén insiste en dar más datos sobre esta posible aventura sentimental: "Ese hombre está casado".

"De repente surge algo de todo esto relacionado con la música y surge un flirteo. No es nada serio, es como que te acuestas con un hombre que está casado y no tenéis ningún tipo de compromiso", añade Belén. Mientras tanto, su experiencia en 'GH DÚO' le va a ayudar para enfocarse solamente en lo positivo: "Vas a apartar malos rollos, malas energías y vas a vivir de otra manera".

Para finalizar, y a modo conclusión, Belén le dice a Sonia que las cartas que le han salido son "súper buenas", pero a Sonia no le parece que serle infiel a su pareja con un hombre casado sea algo bueno. Pero, por si esto fuera poco, Sonia se volverá a enamorar de otro hombre que no tiene nada que ver con ninguno de los que se han mencionado.

