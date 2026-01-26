Patricia Fernández 26 ENE 2026 - 02:33h.

Ambos concursantes estrenan 'la sala de la verdad' completamente enfrentados

Las imágenes completas del momento de tensión entre Cristina Piaget y Carlos Lozano en 'GH DÚO': "El equipo del programa determina que no hay codazo"

Compartir







'La sala de la verdad' se estrenaba durante el 'GH DÚO: Cuentas Pendientes' con Ion Aramendi y lo hacían Carlos Lozano y Cristina Piaget después de la ruptura total de su amistad con los conflictos que han tenido en la casa de Tres Cantos.

La 'sala de la verdad' de Carlos Lozano y Cristina Piaget

Cristina entraba en la sala como si se fuera a enfrentar a un combate de boxeo y se ponía cara a cara con Carlos Lozano, los que podían ver imágenes de los conflictos que han tenido, pero también de los buenos momentos que han pasado juntos en la convivencia como dúo.

Pese a que Piaget se acordaba de cómo su compañero ha salido en su defensa en ocasiones, tornaba a cómo luego no le ha gustado cómo se ha comportado con ella: "Los últimos días ha ocurrido algo que no me gustó". El expresentador aseguraba que ella es una persona a la que ha querido mucho por lo que les ha unido de jóvenes, pero que "ha notado un cambio bastante grande" y cuando piensa que todo ha cambiado: "Yo no voy a defender lo indefendible, he hecho todo lo que he podido, si es verdad que le doy caña a ver si reacciona. Juro que he sufrido y he llorado por esta mujer, pero eso ella no lo ve. Lo que no voy a hacer es darle la razón a un amigo que no tiene razón" .

Tras estas primeras explicaciones de los dos, Ion Aramendi anunciaba que durante el corte de publicidad había tenido un duro momento del que se podían ver imágenes. Entre gritos, Cristina se dirigía a su compañero: "Eres un traidor".

Tensión que continuaba cuando el presentador continuaba con la conversación entre ellos en esta 'sala de la verdad'. "Casi hacemos las paces, pero nos han interrumpido", decía Piaget sobre lo ocurrido en la publi, lo que hacía reaccionar a Lozano: "¿Dónde está tu cámara? Cuando ve la cámara se viene arriba".

En este momento, ambos respondían si realmente su relación está completamente rota. Carlos lo hacía con rotundidad: "Totalmente, si no cambia para mí no existe ella, si la veo sufriendo con humildad me acercaré a ella, pero así no hay quien se acerque. Mi plan es no mirarla a la cara, a mí no me va a coger de comodín para pasar lo que he pasado. Lo he intentado y ya no puedo".

Cristina Piaget explica el motivo de su enfado con Carlos Lozano

"Cualquier ser humano se merece una oportunidad y si me pidiera perdón yo le perdonaría. Creo que el antes y el después fue a raíz de que yo le negué un abrazo cuando yo iba a ser expulsada, yo estaba convencida de que iba a salir yo, yo se lo negué porque diez minutos antes había dicho que me llevaba sufriendo 15 días", se explicaba Piaget. Y este apuntaba algo: "No te alegraste cuando yo me salvé, te quedaste en 'shock' porque pensabas que te ibas a salvar tú, ni te inmutaste, se te ha visto el 'show".

Al ver la ruptura que hay entre ellos, Ion Aramendi si en esto había influido que él tuviera una mejor relación con Belén Ro y ella respondía con un "totalmente" y lo explicaba: "Ahora es su pandi, la pone el brazo en el hombro, la cuida, se sienta con ella, le ha dicho que tiene una piel y unas piernas preciosas y todo delante de mí". Pero quería dejar claro que esto "no son celos" porque "ya no tiene ninguna atracción", pero cree que es una estrategia por su parte.

Los colaboradores de 'Vamos a ver' analizan el papel de Cristina Piaget en ‘GH DÚO’