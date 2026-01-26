Pedro Jiménez 26 ENE 2026 - 01:00h.

Compartir







Hay unas imágenes que han causado bastante controversia en la casa de 'GH DÚO'. En un momento dado parece que Cristina Piaget le da un codazo a Carlos Lozano durante una discusión mientras realizaban la prueba semanal encerrados en unos cubos. Pues bien, durante la gala del reality de Telecinco, hemos podido ver la secuencia completa y el programa no ha determinado que haya un codazo como tal.

Todo ha ocurrido cuando Carlos Lozano, metido dentro del cubo junto a Cristina Piaget (debido a la prueba semanal) ha preguntado qué había para comer y al saber que habría pasta con boloñesa, su compañera de concurso pediría hacer la salsa de tomate. Pero esto sería denegado por Raquel Salazar, siendo ella la cocinera ese día, a los mandos de los fogones: "¡Cuando te toque a ti lo haces a tu forma!", señalaría Raquel Salazar. En ese preciso momento, Carlos Lozano desvelaría algo que Cristina Piaget acababa de decir en aquel momento sobre Raquel Salazar: "Te ha llamado chivata, pero no te lo dice".

Cristina Piaget estallaría por completo ante Carlos Lozano: "Por qué te metes ahora tú... ¡pesadilla!", palabras que serían la antesala de un tremendo enfado de Cristina Piaget, gritando ante el "eres más falsa que judas" de Carlos Lozano, a escasos milímetros de él y mandándole callar, completamente fuera de sí, tildándole de "sangijüela", entre otros improperios.

Antes de este último calificativo, en medio de un fuerte "¡que te calles!", Cristina Piaget parece darle un codazo a Carlos Lozano y tras esto y ver que la tensión aumentaba cada vez más entre ellos, el resto de compañeros procederían a sacar a esta del cubo para 'calmar las aguas' entre ellos y frenar este momento de tensión.

"¡No te quiero volver a ver!" o "¡falsa de m*****!" son algunas de las frases que se han escuchado decir entre ambos. Además, este acción de Cristina Piaget sobre su compañero generaba todo tipo de reacciones entre el resto de compañeros, atónitos y perplejos ante lo ocurrido.

"No apreciamos codazo de Cristina a Carlos"

Tras ver las imágenes, el equipo de 'Gran Hermano', con Ion Aramendi como portavoz, ha comunicado lo siguiente: "No apreciamos codazo de Cristina a Carlos. Es más una reacción de enfado y rabia de Cristina, pero sin llegar a golpear a Carlos. Es un gesto que hace ella, pero no es un codazo. Desde diferentes ángulos se aprecia una cosa o la otro. Pero, en principio, lo que ha determinado el equipo de 'Gran Hermano' es que no es un codazo".