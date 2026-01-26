Lewis termina completamente derrumbado tras su pelea con Chuki: "Siento impotencia"
La de Óscar ‘Chuki’ y Lewis ‘The King’ era una de las peleas más esperadas de ‘The Ultimate Warrior’. Los dos son grandes luchadores en sus respectivas disciplinas, pero era necesario saber cuál de ellos es el auténtico rey. Por ello, ambos han echado toda la carne en el asador y lo han dado todo en un espectacular combate.
Pero antes de verse las caras en el cuadrilátero, los participantes del programa presentado por Misho y Guanyar han tenido la oportunidad de enfrentarse en un careo en el que no ha habido golpes, pero sí dardos de lo más directos.
El cara a cara de Chuki y Lewis antes del combate
“Va a durar poquito el combate. Un buen codito… Las cámaras van a tener que dejar de grabar de toda la sangre que va a salir”, decía Lewis, en tono desafiante. Unas palabras a las que Chuki ha respondido muy directo: “Va a ser fácil, sé que un golpe mío no lo va a aguantar”, declaraba.
Cada uno de los participantes ha tenido tiempo para desestabilizar a su contrincante y lo ha hecho con frases lapidarias: “Te veo pocas marcas en la cara. Te voy a tener que hacer más para que te parezcas de verdad a Chucky”, decía Lewis. “Ha venido Eduardo Manostijeras a cortarte la carita”, añadía.
El esperado combate de Chuki y Lewis
Después de su tenso cara a cara, el cual ha sido moderado por Misho, Chuki se ha alzado con la victoria y no ha dudado en celebrarlo a lo grande, mientras su rival, Lewis ‘The King’, no podía contener las lágrimas: “Siento impotencia de no haber podido demostrar de lo que soy capaz (..) Dame un año y reviento a quien sea”.