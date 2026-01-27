Los colaboradores de 'Vamos a ver' señalan al concursante que tiene que abandonar la casa por su mala convivencia

La amistad de Carmen Borrego y Belén Rodríguez en ‘GH DÚO’, a examen por los colaboradores

Carlos Lozano, Cristina Piaget, Belén Rodríguez y Carmen Borrego, uno de ellos tiene las horas contadas dentro de ‘GH DÚO’. Ion Aramendi desveló en el programa ‘GH DÚO Cuentas pendientes’ celebrado el pasado domingo que el porcentaje más bajo de los votos y que por lo tanto había sido el elegido, de momento, por la audiencia para salvarse era Carlos Lozano. Sin embargo, todo puede pasar de aquí al próximo jueves donde descubramos al segundo expulsado de esta cuarta edición en la que Cristina Piaget está siendo, sin duda, una de las grandes protagonistas.

Dado el papel tan relevante que está teniendo la actriz, los colaboradores de ‘Vamos a ver’ analizaron los comportamientos que está teniendo para encasillarla en un bando: ¿heroína o villana? La pareja del presentador vuelve a estar expuesta ante la audiencia y nuestros expertos en realities, tienen claro quién será el elegido por la audiencia para abandona la casa para siempre.

El segundo expulsado de ‘GH DÚO’ es…

El ambiente dentro de la casa más famosa de la televisión sigue estando bastante caldeado y las discusiones suelen girar en torno a la misma persona, Cristina. Pero también las cuentas pendientes entre Sandra y Andrea han hecho estallar a la andaluza con el que fue su soltero favorito. Cuatro titanes son los que están esta semana nominados, así los han definido Giovanna González, Pepe del Real y Adriana Dorronsoro.

Los colaboradores televisivos nos han confesado en exclusiva qué concursante debería marcharse ya definitivamente. Mientras que Pepe y Adriana han apostado por una persona directamente dando sus debidas razones, Giovanna se ha mostrado más cautelosa a la hora de hacerlo.

Adriana Dorronsoro, sobre el acercamiento entre Anita y Andrea en 'GH DÚO': "Necesitaba olvidarse de Montoya"

El acercamiento entre Anita Williams y Andrea, “el italiano” y exsoltero favorito de Sandra Barrios, se ha convertido en una de las tramas más comentadas dentro de la casa de ‘GH DÚO’.

Este posible romance ha sido ampliamente debatido en los platós. Adriana Dorronsoro se ha mostrado entusiasmada con la posible pareja y ha puesto el foco en el momento vital de Anita: “Anita yo creo que necesitaba un poco oxigenarse, cambiar su cabeza, olvidarse de Montoya y creo que le está viniendo bien”.

La presentadora no ha escondido su pasión por este tipo de tramas: “A mí las carpetas me encantan y siempre en un reality tiene que haberlas, así que espero que eso vaya bien, que fluya y que veamos edredón”.

