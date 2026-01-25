Cristina Piaget se ha convertido en una de las grandes protagonistas de 'GH DÚO' y su forma de convivir genera tensión dentro de la casa y platós

Cristina Piaget se salva de la expulsión: de la reacción de sus compañeros a su icónica entrada a la casa

Cristina Piaget se ha convertido en una de las figuras más determinantes de ‘GH DÚO’. Desde su llegada a la casa, su forma de convivir, de expresarse y de gestionar los conflictos ha provocado un efecto dominó que ha ido tensando progresivamente el ambiente entre los concursantes. Las discusiones, los reproches y el desgaste emocional son ya parte habitual del día a día, con Piaget situada, para muchos, en el centro de la polémica.

La concursante no solo ha generado fricciones en la convivencia, sino que también ha dividido a la audiencia. Hay quienes ven en ella a una participante que no se adapta al grupo y que termina desbordando al resto, y quienes interpretan su actitud como la de alguien que no disfraza su carácter ni suaviza su discurso, aunque eso tenga consecuencias dentro del concurso.

Este contexto ha llevado a que su papel sea analizado en exclusiva para esta web por los colaboradores de 'Vamos a ver', que coinciden en señalar que Cristina Piaget es uno de los perfiles que más peso narrativo tiene en la edición. Su presencia no pasa inadvertida y cada movimiento suyo repercute directamente en el clima de la casa y en las tramas del programa.

Aunque para algunos encarna claramente el rol de la villana de ‘GH DÚO’, su forma de mostrarse sin filtros también la acerca a una imagen más humana y real, alejada de estrategias evidentes para agradar. Esa dualidad es la que mantiene abierto el debate y la que la ha colocado como uno de los personajes centrales del reality.

Con el concurso avanzando y las tensiones todavía lejos de resolverse, la pregunta sigue en el aire: ¿heroína incomprendida o villana de la edición? Lo que parece indiscutible es que Cristina Piaget ya ha marcado su huella en ‘GH DÚO’ y que su papel seguirá condicionando el rumbo del programa en las próximas semanas.

Dale play y únete al debate.

