El regreso de Kiko Jiménez a '¡De viernes!' tras la detención de su padre genera un intenso debate entre los colaboradores de 'Vamos a ver', con opiniones enfrentadas sobre su decisión de hablar ahora de su familia y su pasado personal

Detienen al padre de Kiko Jiménez por un presunto apuñalamiento a un hombre en Linares

Kiko Jiménez vuelve a sentarse en un plató de televisión. El colaborador y pareja de Sofía Suescun será uno de los protagonistas de '¡De viernes!' esta semana, donde concederá una entrevista marcada por la reciente detención de su padre por un presunto apuñalamiento en Linares y por la pérdida de su abuelo, una de las personas más importantes de su vida.

Su reaparición no ha pasado desapercibida y ya ha generado un intenso debate entre los colaboradores de 'Vamos a ver', con posturas claramente enfrentadas sobre la conveniencia y el enfoque de esta entrevista.

Algunos no han dudado en mostrarse muy críticos con la decisión de Kiko de hablar ahora de su familia. Pepe del Real cuestiona su coherencia y recuerda episodios pasados: “Viene a decir que le da pena hablar de su padre cuando él ha hablado del padre de Gloria Camila”, señalando además que la hija de Ortega Cano nunca ha entrado en ese terreno públicamente.

Sin embargo, no todos comparten esta visión. Otros colaboradores defienden que el regreso de Kiko era necesario y que tiene derecho a dar su versión tras meses alejado del foco mediático. “Ya era hora de que se sentase a hablar, porque tiene muchas tramas que contarnos”, apunta Adriana Dorronsoro, que considera que esta entrevista puede ayudar a entender mejor su historia personal y su situación actual.

También se destaca que su testimonio puede servir para aclarar aspectos de su vida que hasta ahora solo se han tratado de manera superficial. “Hace mucho que no lo escuchamos y podremos entender varias cosas”, añaden, subrayando que todo lo que aporte contexto y explicación siempre genera interés y debate.

Esta noche en '¡De viernes!', Kiko Jiménez abordará su dura infancia, la compleja relación con su padre y el momento personal que atraviesa tras la pérdida de su abuelo, en una entrevista que promete ser una de las más comentadas de la noche.

El programa se emitirá este viernes a las 21:45 horas en Telecinco, con un regreso que, como ya se ha visto, no dejará a nadie indiferente.

